Gobierno y elección de Nasry Asfura en Honduras: Se espera “profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral”

Asfura salió electo con el 40,26% de los votos, por sobre el 39,54% obtenido por su contendor, Salvador Nasralla.

El Gobierno chileno se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales en Honduras, donde Nasry “Tito” Asfura obtuvo la mayoría, siendo declarado presidente electo.

“El Gobierno de Chile toma conocimiento de la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral de Honduras, institucionalidad a cargo de los procesos electorales en ese país, a través de la cual se declara como presidente electo a Nasry Asfura”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Según lo informado hasta ahora por las misiones de observación electoral de la OEA y de la UE en Honduras, “que indican que las elecciones se llevaron a cabo de manera ejemplar por el pueblo hondureño el pasado 30 de noviembre, el Gobierno de Chile expresa su respeto por la declaratoria institucional, la que otorga certeza jurídica del proceso electoral, brindando tranquilidad a la población respecto al desarrollo del mismo del proceso y sus resultados”.

Asimismo, el Gobierno manifestó que espera trabajar con la futura administración de Honduras, liderada por Asfura, “buscando profundizar la permanente amistad y ampliar la cooperación bilateral, vínculos que el 27 de enero de 2026 cumplirán 160 años de relaciones diplomáticas”.

¿Quién es Nasry Asfura?

El conservador Nasry Asfura (Partido Nacional) se midió ante el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, saliendo ganador en su tercer intento presidencial con el 40,26% de los votos, de acuerdo a lo informado en la declaración oficial del Consejo Nacional Electoral.

Nasralla obtuvo el 39,54% de los sufragios, mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Mondaca, quedó en el tercer lugar.

Asfura, quien ha sido apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, había perdido las elecciones de 2021, donde salió ganadora la actual gobernante Xiomara Castro.

El presidente electo de Honduras, conocido también como “papi a la orden”, es un empresario del rubro de la construcción de 67 años y de origen palestino.

En la década de los 90′ comenzó a involucrarse en política, desempeñándose como asistente y miembro administrativo en la alcaldía de Tegucigalpa y luego regidor municipal también de la capital, según consigna CNN.