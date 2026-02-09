Gobierno cifra más de 4.300 bonos pagados tras incendios y advierte cárcel para “falsos damnificados”

El subsecretario Erwin Díaz informó que 4.441 personas fueron catastro en la FIBE y que ya se pagó el bono de recuperación a más de 4.300. También confirmó denuncias derivadas al Ministerio Público por intentos de obtener beneficios sin cumplir requisitos.

El subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz, entregó un balance de las ayudas tempranas a las víctimas de los incendios en el centro-sur del país e informó que 4.441 personas fueron catastradas mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Con esos datos, señaló, el Estado pagó el bono de recuperación a más de 4.300 personas y prepara nuevas entregas durante esta semana.

En conversación con 24 Horas, Díaz afirmó: “Catastramos 4.441 personas a través de la ficha FIBE según el reporte que ha entregado el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y esto nos permitió entrar primero con el bono de recuperación, un bono de recuperación que ya se ha pagado a más de 4.300 personas”.

La autoridad agregó que durante esta semana se hará llegar a las familias afectadas el Bono de Acogida Universal.

El subsecretario sostuvo que en materia de habitabilidad transitoria se ha ofrecido la vivienda de emergencia “desde el primer momento”, además del “bolsillo electrónico de emergencia para la autoconstrucción”.

También detalló que se han instalado más de 110 viviendas en la Región del Biobío, identificada como la más afectada, y que más de 500 se encuentran en proceso de gestión.

Denuncias por “falsos damnificados” y envío de antecedentes

Díaz abordó además las denuncias sobre falsos damnificados, reportadas previamente por el alcalde de Penco, y afirmó que esas personas “arriesgan penas de cárcel”. “No se puede jugar con la vulnerabilidad de las personas que han sido afectadas por los incendios (…) son personas que estafan, que intentan beneficiarse inescrupulosamente de un beneficio que entrega el Estado a familias que han vivido un proceso muy doloroso”, sostuvo.

El subsecretario precisó que se trata de antecedentes que maneja el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que, según indicó, se recibieron denuncias y se presentaron “los antecedentes respectivos al Ministerio Público”. También señaló que, en el contexto general de la emergencia, “no se trata de una actividad masificada” ni de un riesgo para todas las familias damnificadas.