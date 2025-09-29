Gobierno asegura que caso de Bernarda Vera es el único registrado y respalda gestión de Cordero ante críticas de oposición

La ministra Camila Vallejo aseguró que no existen otros antecedentes similares dentro del listado oficial y defendió el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, política estatal impulsada por la actual administración.

El Gobierno confirmó este lunes que Bernarda Vera es, hasta ahora, el único caso de una persona que figuraba como detenida desaparecida durante la dictadura de Augusto Pinochet y que ha sido localizada con vida.

La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, aseguró que no existen antecedentes que apunten a otras situaciones similares dentro del listado oficial.

La ministra sostuvo que, gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, una iniciativa estatal impulsada por el Presidente Gabriel Boric y que busca relevar una responsabilidad histórica del Estado que por décadas fue dejada en manos de las familias, este es el único caso registrado de este tipo.

Según los antecedentes revelados por Chilevisión, el Ministerio de Justicia habría tenido conocimiento de pistas sobre el paradero de Vera desde hace más de un año.

“Gracias al cruce de información tanto en Chile como en el extranjero, se logró identificar este caso único, además de detectar a otra persona que no estaba incluida en el registro original”, precisó Vallejo.

La ministra recalcó que este esfuerzo no solo busca esclarecer la verdad, sino también profesionalizar la búsqueda de víctimas de la represión política, rompiendo con el abandono institucional que, por años, recayó sobre los familiares.

Críticas de la oposición y defensa al ministro de Seguridad

El caso ha desatado tensiones políticas, particularmente desde sectores de la oposición, que han exigido la salida del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien encabezaba la cartera de Justicia cuando se actualizó el listado de desaparecidos.

En ese sentido, Vallejo fue enfática al rechazar estas solicitudes: “El Presidente de la República es quien evalúa la permanencia de sus ministros. No corresponde que la oposición pretenda utilizar cada caso para pedir renuncias en tiempos electorales”.

Pensión de hija de Vera bajo revisión

Consultada sobre la pensión que recibe la hija de Bernarda Vera como familiar de una detenida desaparecida, la autoridad llamó a actuar con prudencia, dada la sensibilidad del tema.

“Este tipo de situaciones deben tratarse con mucha responsabilidad. El Plan Nacional de Búsqueda continúa evaluando el caso en detalle”, señaló.

El Gobierno insiste en que lo ocurrido con Vera no representa una falla estructural del sistema ni pone en duda el resto del listado, sino que evidencia la importancia de contar con políticas de Estado serias y basadas en datos rigurosos para esclarecer los hechos del pasado.