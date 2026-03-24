“El gobierno está apagando el incendio con bencina”: Jeannette Jara critica el “bencinazo” anunciado por administración de Kast

La excandidata presidencial cuestionó que el Ejecutivo diga “no hay plata” para apoyar a la gente mientras reduce impuestos a las grandes empresas.

La excandidata presidencial Jeannette Jara criticó duramente el plan del gobierno de José Antonio Kast para enfrentar la escalada en el precio de los combustibles, conocido como el “bencinazo”, y advirtió que la medida no protege a las familias.

Durante la jornada de ayer, en conversación con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que “a partir de este jueves 26 de marzo habrá un aumento en el precio de los combustibles”.

En detalle, “la gasolina de 93 octanos experimentará un alza de alrededor de 370 pesos por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento entre 570 y 580 pesos por litro”, según informó.

Esta medida se da en el marco de “las modificaciones al Mepco que el Gobierno realizó por decreto este lunes y también en el contexto del conflicto en Medio Oriente, que involucra a Irán y Estados Unidos”.

¿Qué dijo Jeannette Jara sobre el “bencinazo”?

La medida causó cuestionamientos políticos y alarma en la población, registrandose largas filas en bencineras en distintos puntos del país desde ayer en la noche.

En ese contexto, a través de redes sociales, Jara afirmó que “el gobierno está apagando el incendio con bencina”.

“Dice “no hay plata” para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país”, indicó.

La excandidata presidencial hizo un llamado a reconsiderar la medida y subrayó que “recapaciten. Aún es tiempo”.