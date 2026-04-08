Gobierno anuncia querella por agresión a ministra Ximena Lincolao: “No nos van a amedrentar”

En voz del ministro del Interior, Claudio Alvarado, el Ejecutivo condenó el hecho, afirmando que "la violencia no tiene lugar".

El gobierno anunció la presentación de una querella tras la agresión que sufrió este miércoles la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Valdivia.

“Esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar. El Ministerio de Seguridad interpondrá una querella este mismo día“, señaló la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Esto fue reiterado en un punto de prensa por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien detalló que se tratará una “querella criminal por atentado contra la autoridad“.

“Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejercicio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser, por definición, un espacio de aprendizaje, debate y convivencia. La violencia no tiene lugar en las aulas, ni en los campus, ni en ningún espacio de la vida democrática. Este gobierno no se va a amedrentar“, agregó.

El secretario de Estado afirmó que “quienes creen que la agresión y la intimidación son herramientas válidas para callar al Estado o frenar el trabajo de sus autoridades, están total y profundamente equivocados. Seguiremos presentes, seguiremos trabajando y llegaremos a cada rincón del país a cumplir con nuestro mandato ciudadano.

Finalmente, Alvarado hizo un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a colaborar con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos “porque la impunidad no puede ser la respuesta. Chile merece universidades libres, seguras y abiertas al diálogo. Eso es lo que este gobierno defenderá siempre”.

Ministros y ministras manifiestan su apoyo a Linconao

En redes sociales, diversos ministros repudiaron la agresión que sufrió la jefa de la cartera de Ciencia. Entre quienes publicaron mensajes se encuentran la ministra de Energía, Ximena Rincón, la ministra de Salud, May Chomali, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

He podido hablar con la ministra Ximena Lincolao y es inaceptable la situación que vivió. La tuvieron dos horas encerrada en un aula y tuvo que ser escoltada por la PDI para no sufrir ninguna lesión grave. Chile es un país democrático, libre y donde no podemos permitir este tipo… — Ximena Rincón (@ximerincon) April 8, 2026

Condenamos enérgicamente las agresiones contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en Valdivia. Toda mi solidaridad con ella. La violencia nunca puede ser el camino; el diálogo y el respeto son esenciales en democracia. — May Chomali (@MinistraChomali) April 8, 2026

En el Congreso Nacional, condené la agresión sufrida hoy por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. En democracia, las diferencias se enfrentan con diálogo, ideas y respeto, nunca con violencia. Los espacios universitarios deben ser lugares de encuentro, no de intimidación.… pic.twitter.com/4Bt3HDqcNZ — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) April 8, 2026

Hechos como los que hoy se vivieron en la Universidad Austral son completamente inaceptables. El respeto y el diálogo deben prevalecer siempre, sobre todo en espacios acádémicos y de formación. Mi total solidaridad con la ministra de ciencias @ximenatech. — Judith Marín (@MarinJudithM) April 8, 2026

La violencia fractura nuestra convivencia y no tiene lugar en el Chile que construimos. Mi apoyo total a la ministra Ximena Lincolao, proteger el respeto mutuo es la base de todo desarrollo social. — María Jesús Wulf (@MinistraWulf) April 8, 2026

Todo mi apoyo y solidaridad con la ministra @Ximenatech y la delegada presidencial Vicky Carrasco ante el cobarde ataque del que fueron víctimas. Trabajaremos con determinación para que estos actos no queden impunes y para recuperar las aulas como un espacio de diálogo y… pic.twitter.com/a14MBUn8Km — Mara Sedini (@marasedini) April 8, 2026