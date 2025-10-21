Gobierno anuncia querella contra delincuentes por choque a furgón escolar que terminó con niño fallecido

El ministro Luis Cordero explicó que la cartera de seguridad “tiene facultades para querellarse, entre otros, en los casos de homicidio".

Este martes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció que el gobierno presentará una querella por homicidio contra los responsables del fatal choque a furgón escolar.

Los detenidos, dos ciudadanos chilenos de 28 y 31 años, impactaron el transporte escolar tras no respetar un ceda el paso, causando la muerte de un niño de solo 10 años.

En conversación con Radio Agricultura, Cordero sostuvo que “en opinión del Gobierno es más bien un homicidio más que un cuasidelito y por eso se tomó la decisión de querellarse”.

El secretario de Estado explicó que la cartera de seguridad “tiene facultades para querellarse, entre otros, en los casos de homicidio“, tal como ocurriría en este caso en particular.

“Eso es lo que vamos a hacer luego que hemos estudiado los antecedentes, pero además en un contexto donde las personas que conducían esos vehículos también disponían de antecedentes”, añadió.

Adulto mayor involucrado

El ministro también se refirió a la tercera persona involucrada en el accidente, un hombre mayor de edad que fue detenido tras el hecho, aunque posteriormente puesto en libertad.

“Es una persona de 76 años que tiene antecedentes previos, de hecho, había tenido situaciones similares de usurpación de funciones policiales el año 2010 y además tiene antecedentes por porte ilegal de armas en el año 2016. Ese es un asunto que nosotros estamos analizando separadamente con las policías”, sostuvo.

Detalló que el hombre cometió un delito llamado “usurpación de funciones porque se atribuye una competencia de la cual no está legalmente investido, pero el hecho grave es el accidente, es la forma y modo en que estos sujetos actuaron sin respetar la señalización del tránsito, produciendo esta colisión que costó la vida a un menor de edad”.