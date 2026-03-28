Gobierno anuncia medidas para colegio donde se produjo ataque en Calama

Esto luego de que ayer viernes un joven de 18 años, estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta, llegara al recinto educacional, atacara a dos inspectoras, a una de ellas dio muerte, y a otros tres alumnos.

En la zona, las autoridades se reunieron con integrantes de la comunidad educativa y anunciaron las primeras medidas.

“Hemos evaluado distintas medidas junto con el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad de los establecimientos educacionales. Modificaciones legales necesarias que vamos a impulsar de manera inmediata. Lo que nos importa es tomar medidas oportunas, rápidas para que esto no se vuelva a repetir”, afirmó Steinert.

La ministra de Serguridad fue tajante en asegurar que “vamos a volver, o sea, esto no va a quedar acá. Nos llevamos un trabajo intenso y volveremos el 4 de mayo para seguir con un trabajo que salga adelante”.

En tanto, la titular de educación, detalló que “las clases están suspendidas en el Colegio Obispo Silva Lezaeta, no en el resto de los establecimientos de la comuna. El ingreso a este colegio va a ser gradual, primero para los funcionarios, después para los estudiantes. Nuestros equipos desde acá están articulados para prestar todos los apoyos y la contención que se requiere”.

Y agregó: “En una segunda etapa vamos a, o más bien dicho en paralelo, nosotros desde el Ministerio, vamos a avanzar con las orientaciones y reglamentos para que una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad, como son los pórticos. Y en una segunda etapa vamos a impulsar medidas legislativas que permitan apoyar también la seguridad en los colegios. Hemos tenido ideas acá, tenemos que discutirlas, conversarlas, ver la viabilidad”.