País calama

Gobierno anuncia medidas para colegio donde se produjo ataque en Calama

Por CNN Chile

28.03.2026 / 11:50

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Esto luego de que ayer viernes un joven de 18 años, estudiante del Instituto Obispo Silva Lezaeta, llegara al recinto educacional, atacara a dos inspectoras, a una de ellas dio muerte, y a otros tres alumnos.

Las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la PDI, Eduardo Cerna, llegaron este sábado hasta Calama para conocer más antecedentes del ataque producido al interior de un colegio de la comuna.

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