Gobierno alerta por estafa: Falso SMS pide completar datos del Registro Social de Hogares

Desde el Ministerio de Desarrollo Social aclararon que el mensaje es "completamente falso" y que cualquier información respecto al RHS se dará a conocer a través de los canales formales.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia alertó este viernes sobre la circulación de un mensaje de texto falso que insta a las personas a “completar” sus datos en el Registro Social de Hogares (RSH).

Según informó el Gobierno, el mensaje fraudulento solicita rellenar la inscripción en la ficha del RSH, aludiendo a que los usuarios son beneficiarios del Aporte Familiar Permanente 2025 y advirtiendo que podrían perder este beneficio si no finalizan el proceso.

“El Registro Social de Hogares detectó que su grupo familiar califica para el Aporte Familiar Permanente 2025, pero no ha completado el proceso”, se lee en el SMS falso enviado a los celulares. En el cuerpo del mensaje, se señala que faltan “datos críticos según el Ministerio de Desarrollo Social” y se invita a consultar los detalles a través de un enlace sospechoso.

Desde el Estado insistieron en que el mensaje es “completamente falso y no proviene de este Ministerio ni de ninguna de sus reparticiones“.

En esa línea, señalaron que “cualquier información o noticia respecto de los diferentes programas y políticas de esta Secretaría de Estado se dará a conocer exclusivamente por los canales formales del Ministerio”.