País 40 horas

Gobierno “ajustará” implementación de Ley de 40 Horas pero mantiene cronograma: “Es como se distribuyen las horas”

Por CNN Chile

22.03.2026 / 16:39

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El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, aseguró que la reducción a 42 horas en abril se mantiene intacta y que los cambios buscan flexibilizar aspectos como bandas horarias, el artículo 22 inciso 2 y la hora de colación. "El foco está en mejorar la implementación", afirmó.

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, precisó que la Ley de 40 Horas mantiene su cronograma original: en abril se reduce a 42 horas semanales y en 2028 se alcanzarán las 40 horas.

En entrevista con Pulso, aseguró que los cambios que prepara la cartera buscan flexibilizar la aplicación, no alterar los plazos.

Flexibilidad sin afectar derechos

Rosende detalló que las modificaciones apuntan a tres aspectos: la aplicación de bandas horarias, la interpretación del artículo 22 inciso 2 y el tratamiento de la hora de colación.

“Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo, no de reducir derechos laborales“, explicó. Según la autoridad, la Dirección del Trabajo ha sido “la piedra de tope” con interpretaciones más restrictivas que el espíritu de la ley.

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