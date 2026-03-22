Gobierno “ajustará” implementación de Ley de 40 Horas pero mantiene cronograma: “Es como se distribuyen las horas”

El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, precisó que la Ley de 40 Horas mantiene su cronograma original: en abril se reduce a 42 horas semanales y en 2028 se alcanzarán las 40 horas.

En entrevista con Pulso, aseguró que los cambios que prepara la cartera buscan flexibilizar la aplicación, no alterar los plazos.

Flexibilidad sin afectar derechos

Rosende detalló que las modificaciones apuntan a tres aspectos: la aplicación de bandas horarias, la interpretación del artículo 22 inciso 2 y el tratamiento de la hora de colación.

“Cuando hablamos de flexibilidad hablamos de cómo se distribuyen las horas de trabajo, no de reducir derechos laborales“, explicó. Según la autoridad, la Dirección del Trabajo ha sido “la piedra de tope” con interpretaciones más restrictivas que el espíritu de la ley.