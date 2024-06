Gobierno adelanta pago de bono a damnificados por las lluvias tras petición del Presidente Gabriel Boric

Los bonos de recuperación varían según el nivel de afectación de las viviendas, con montos que oscilan entre los $900 mil y cerca de dos millones de pesos.

Tras la última reunión del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para evaluar el impacto de las intensas lluvias en el país, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno adelantará la entrega del bono comprometido para las familias damnificadas.

Inicialmente programado para el miércoles, el pago de las ayudas a las personas afectadas por el sistema frontal se llevará a cabo el martes, atendiendo a la solicitud de urgencia del Presidente Gabriel Boric.

“Yo me había comprometido a hacer el primer pago el día miércoles. El presidente de la República me ha pedido que no sea el miércoles, que sea el martes“, afirmó Monsalve.

Los montos del bono de recuperación variarán según el nivel de afectación de la vivienda.

En casos de daños menores, se realizará un depósito de 25 UF (cerca de $900 mil pesos) en la Cuenta Rut del Banco Estado. Para afectaciones moderadas, el monto será de 50 UF, equivalente a cerca de un millón 800 mil pesos.

El ministro destacó que más de 50 personas están aplicando la ficha FIBE en Curanilahue, la comuna más afectada por la catástrofe, aunque enfatizó que “este pago del bono de recuperación no es solo para Curanilahue, es para toda la región del Biobío y para las familias que han sido afectadas en todas las regiones de Chile”.