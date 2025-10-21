País fuente alemana

Gobernador Orrego anuncia querella tras vandalización de la reinaugurada Fuente Alemana del Parque Forestal

Por CNN Chile

21.10.2025 / 11:24

{alt}

"En Chile existe el derecho a manifestarse y expresarse libremente, pero no existe el derecho de vandalizar ni destruir la propiedad pública", dijo el gobernador de la Región Metropolitana.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció una querella contra los responsables de vandalizar la Fuente Alemana del Parque Forestal.

La estructura había sido entregada nuevamente hace pocos días por Metro de Santiago, en el marco del mejoramiento de entornos en medio de la construcción de la futura Línea 7 del tren subterráneo.

Orrego llegó hasta el lugar para colaborar con las labores de limpieza de la fuente y desde allí afirmó que “en Chile existe el derecho a manifestarse y expresarse libremente, pero no existe el derecho de vandalizar ni destruir la propiedad pública”.

Gobernador Orrego anuncia querella tras vandalización de la reinaugurada Fuente Alemana del Parque Forestal/Agencia Uno

Gobernador Orrego anuncia querella tras vandalización de la reinaugurada Fuente Alemana del Parque Forestal/Agencia Uno

“Hoy vamos a presentar una querella contra quienes resulten responsables. Reiteramos el compromiso de mantener este monumento en buen estado y nosotros estamos decididos a no solamente limpiarlo cuantas veces sea necesario, sino que también perseguir penalmente a los responsables”, aseveró.

El gobernador subrayó que “vamos a mantener este espacio limpio y seguro, cueste lo que cueste, durante todo el tiempo que sea necesario. Nos parece indignante que, a menos de 24 horas de haber sido reinaugurado, haya sido vandalizado por los vándalos de siempre, los que se sienten con el derecho de destruir lo que nos pertenece a todos los chilenos, como es el patrimonio”.

Para presentar la querella, las autoridades están solicitando las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de “ver si podemos encontrar algún tipo de elemento de prueba”.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

Cultura La familia Kennedy tendrá su propia serie en Netflix y será protagonizada por Michael Fassbender
Donald Trump advierte a Hamás que hay países dispuestos a entrar en Gaza si viola el plan de paz: "Si yo lo solicito..."
CNN Chile es reconocido por segundo año consecutivo con el premio Empresas Humanas por su responsabilidad corporativa
Lautaro Carmona no descarta apoyo del PC a acusación constitucional contra Diego Pardow: "Debe ser vista en su mérito"
Conductor que chocó furgón escolar y provocó muerte de niño en Recoleta dio positivo por cocaína
Sismo se registra en la Región de Los Lagos: ¿Cuál fue su magnitud?