Gobernador Orrego anuncia querella tras vandalización de la reinaugurada Fuente Alemana del Parque Forestal

"En Chile existe el derecho a manifestarse y expresarse libremente, pero no existe el derecho de vandalizar ni destruir la propiedad pública", dijo el gobernador de la Región Metropolitana.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció una querella contra los responsables de vandalizar la Fuente Alemana del Parque Forestal.

La estructura había sido entregada nuevamente hace pocos días por Metro de Santiago, en el marco del mejoramiento de entornos en medio de la construcción de la futura Línea 7 del tren subterráneo.

Orrego llegó hasta el lugar para colaborar con las labores de limpieza de la fuente y desde allí afirmó que “en Chile existe el derecho a manifestarse y expresarse libremente, pero no existe el derecho de vandalizar ni destruir la propiedad pública”.

“Hoy vamos a presentar una querella contra quienes resulten responsables. Reiteramos el compromiso de mantener este monumento en buen estado y nosotros estamos decididos a no solamente limpiarlo cuantas veces sea necesario, sino que también perseguir penalmente a los responsables”, aseveró.

El gobernador subrayó que “vamos a mantener este espacio limpio y seguro, cueste lo que cueste, durante todo el tiempo que sea necesario. Nos parece indignante que, a menos de 24 horas de haber sido reinaugurado, haya sido vandalizado por los vándalos de siempre, los que se sienten con el derecho de destruir lo que nos pertenece a todos los chilenos, como es el patrimonio”.

Para presentar la querella, las autoridades están solicitando las cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de “ver si podemos encontrar algún tipo de elemento de prueba”.