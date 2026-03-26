Gobernador Claudio Orrego por paralización del proyecto Nueva Alameda: “Con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad”

El gobernador de la Región Metropolitana se refirió a la paralización del proyecto Nueva Alameda, afirmando que “las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas".

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la decisión de la administración del Presidente José Antonio Kast de no continuar con las obras de la Nueva Alameda.

“El Gobierno acaba de anunciar que paraliza la construcción de la tercera etapa de la ciclovía de la Alameda, a pesar de estar ya diseñada, con presupuesto asignado y ya construidas las primeras dos etapas”, publicó Orrego a través de X.

En esa línea, enfatizó: “Con borrones y cuenta nueva no se construye ciudad, ni justicia urbana y menos unidad. Las comunas de Estación Central, Lo Prado y Maipú serán, una vez más, discriminadas. Hacemos un llamado al Gobierno a reconsiderar esta medida”.

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Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, detalló en su primera participación en la Comisión de Vivienda de la Cámara que su cartera tiene el 97% del presupuesto ya comprometido por deudas de arrastre, por lo que habría una reasignación presupuestaria para enfrentar la situación actual.

En ese contexto, se decidió “cortar algunos gastos que estaban comprometidos”; entre ellos, las “obras de la Nueva Alameda Providencia, que son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.