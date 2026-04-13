Gobernación Metropolitana asignará 60 pistolas taser a Carabineros: Plan piloto contempla inversión de $250 millones

La iniciativa permitirá a la policía el uso de fuerza no letal para reducir a individuos que estén cometiendo algún tipo de delito, por ejemplo.

La Gobernación de la Región Metropolitana asignará 60 pistolas taser a Carabineros, en el marco de un plan piloto de 10 meses que contempla una inversión de $250 millones.

Se trata de dispositivos electrónicos de inmovilización temporal no letal, conocidos como pistolas taser, que serán entregados en distintas comisarías de la Región Metropolitana, para entregar una nueva herramienta de seguridad.

Estos dispositivos permiten utilizar fuerza no letal para reducir a individuos que estén cometiendo algún tipo de delito, por ejemplo. En concreto, al aplicarlos sobre una persona, suelta una descarga eléctrica que, dependiendo de la marca de la pistola, puede durar cerca de cinco segundos, tiempo en el que el delincuente queda completamente inmovilizado.

El jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, valoró la iniciativa y señaló que es un “muy buen día para los carabineros que trabajan en la Jefatura de Zona Metropolitana, porque vamos a dotarlos de una tecnología que permite inhibir, disuadir al potencial agresor y con ello evitar que nuestros carabineros salgan lesionados a producto de las múltiples, variadas y constantes intervenciones que tienen que desarrollar en los diferentes procedimientos en los que se ven expuestos día a día”.

Por su parte, el gobernador Claudio Orrego comentó que la inversión de $250 millones “va a permitir que Carabineros sea más efectivo y más responsable en su labor de orden público”.