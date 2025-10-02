Gobierno defiende ausencia de glosa republicana en presupuesto 2026 pese a críticas: “Es mala señal negarse a la modernización”

El ministro del Interior reafirmó que el Gobierno no repondrá la Glosa de Libre Disposición en la Ley de Presupuestos 2026, pese a que la candidata oficialista Jeannette Jara manifestó su intención de restituirla en el debate parlamentario.

El debate por la eliminación de la denominada Glosa de Libre Disposición —conocida también como Glosa Republicana— abrió una diferencia soterrada dentro del oficialismo, luego de que la candidata presidencial Jeannette Jara planteara públicamente que espera que dicho mecanismo vuelva a incorporarse durante la discusión presupuestaria en el Congreso.

La crítica también ha sido compartida por figuras de la oposición como Evelyn Matthei, quien advirtió que “todo gobierno necesita un margen de flexibilidad para instalar sus prioridades”, y por José Antonio Kast, quien acusó al Ejecutivo de “cerrarle la llave al próximo gobierno antes de que asuma”.

¿Qué dijo el Gobierno?

En entrevista con CNN Chile Radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó esa posibilidad y defendió el reemplazo de la glosa por un nuevo instrumento de reasignación presupuestaria recomendado por una Comisión Técnica transversal.

“Nosotros creemos que hay muy buenos argumentos y que es una mala señal negarse a la modernización, incorporando nuevas herramientas que hacen más eficiente el gasto”.

#CNNChileRadio | Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, habla sobre el fin de la glosa de libre disposición en el presupuesto 2026. “Estamos por hacer más eficiente el gasto público”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/DZOiUDTqOk — CNN Chile (@CNNChile) October 2, 2025

Elizalde recalcó que la decisión del Ejecutivo se apoya en una de las 34 propuestas formuladas por dicho grupo de expertos, el cual estuvo integrado por exautoridades de distintas administraciones, incluyendo exdirectores de Presupuesto de los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

Consultado directamente por el planteamiento de Jara, quien aseguró que insistirá en reponer la glosa durante el debate legislativo, el ministro respondió que el Gobierno se sostendrá en su propuesta técnica.

“Daremos el debate parlamentario, pero el Gobierno no está por reponer la glosa, porque el mecanismo que proponemos permite mayor eficiencia y ejecución del gasto en el primer año de cada administración”.

La glosa de libre disposición otorgaba a un nuevo gobierno la facultad de reasignar parte del presupuesto para instalar sus prioridades. Sin embargo, el Ejecutivo la excluyó del proyecto 2026, apostando por una fórmula distinta de reasignaciones entre partidas.

El debate ahora quedará en manos del Congreso, donde el oficialismo deberá resolver si respalda la línea técnica del Ejecutivo o abre espacio a la presión de su abanderada.