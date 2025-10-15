Global Conference: Reimagining Higher Education de la U. Autónoma – Expertos mundiales debatieron sobre IA y educación superior

Autoridades académicas, investigadores y líderes institucionales se congregaron en la capital chilena para analizar el impacto de las nuevas tecnologías y los desafíos éticos que enfrenta la educación en la era de la inteligencia artificial.

La Universidad Autónoma de Chile fue el punto de encuentro de la Global Conference: Reimagining Higher Education, un evento internacional que reunió a autoridades, investigadores y responsables de políticas públicas vinculados a la transformación de la educación superior.

Durante la conferencia, se discutió el papel de las tecnologías emergentes, la analítica del aprendizaje, las credenciales alternativas y la flexibilización de trayectorias formativas como ejes clave del futuro educativo.

El encuentro contó con ponencias magistrales, paneles temáticos y talleres colaborativos, en los que participaron especialistas de distintas universidades y centros de investigación.

Inteligencia artificial y equidad educativa

Uno de los temas más debatidos fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior. La académica del MIT Guillian Walsh destacó que esta tecnología “va a afectar absolutamente a todos”, sin importar el nivel educativo o el contexto socioeconómico. Subrayó que los educadores y tecnólogos tienen la responsabilidad de “asegurarse de que la inteligencia y la educación promuevan la equidad, en lugar de ampliar la brecha entre los privilegiados y los no privilegiados”.

En la misma línea, el rector de la Universidad Autónoma de Chile, Teodoro Ribera Neumann, señaló que el debate sobre la IA recuerda a los cuestionamientos iniciales que surgieron con internet o las calculadoras. “No podemos rechazar lo que significa la modernidad. Lo que debemos entender es cómo usarla correctamente y cuáles son sus límites éticos”, afirmó.

Por su parte, Irving Hidrogo, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), sostuvo que la IA obliga a repensar la enseñanza y la evaluación. “Ahora la máquina también puede crear textos, imágenes y videos. Por eso, debemos reconsiderar qué y cómo enseñamos”, explicó.

La Global Conference: Reimagining Higher Education – Santiago 2025 marcó el inicio de una serie internacional de encuentros que continuará en distintas ciudades del mundo, con el propósito de construir una comunidad global dedicada a repensar el futuro de la educación superior.