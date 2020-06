“Grandes Ex Ministros” es el nombre del grupo de WhatsApp administrado por el presidente Sebastián Piñera, el cual integran 63 personalidades políticas del oficialismo. Principalmente, como su nombre lo dice, ex ministros -y algunos ex subsecretarios- que han servido durante los dos mandatos de Piñera.

Fue en este canal donde se elaboró el texto en defensa a la gestión del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, titulada La otra pandemia y que fue publicada en la sección “Cartas” de El Mercurio. La misiva elogiaba su “generosidad, profesionalismo, talento y energía” frente al combate de la pandemia en Chile.

La carta aplaude la labor del ex ministro y cuestiona su salida debido a que “todo este esfuerzo y compromiso de Jaime no fue suficiente para satisfacer la furia incontenible que invade a muchos -en este Chile que sufre- por destruir a sus adversarios políticos, que los mueve a criticarlo todo, a desconocer el esfuerzo ajeno y a ensuciar la imagen de servidores públicos sobresalientes“.

Asimismo, denuncia que “abundan los depredadores de los servidores públicos, expertos en la funa, practicantes de un bullying despiadado que no cesa hasta destruir a sus víctimas“.

En cuanto fue redactada, la misiva quedó a disposición de los ex miembros del gobierno que integran el grupo de WhatsApp. Pero pese a la alta cifra de contactos que lo conforman, solamente adhirieron 33 de sus miembros, mientras que 28 se restaron de participar.

Este episodio podría traducirse en una crisis dentro del oficialismo, o al menos, en un giro ideológico o cambio de mirada entre quienes no se sumaron al carta en apoyo el ex jefe del Ministerio de Salud. Uno de los que se restó de suscribir la publicación, es el ex titular de Interior del primer mandato de Piñera, Rodrigo Hinzpeter.

Entre los firmantes se encuentra el ex ministro, Andrés Chadwick; el senador de Evópoli, Felipe Kast; el extitular de Hacienda, Felipe Larraín; la senadora UDI Ena von Baer; el diputado Evópoli, Luciano Cruz-Coke; la exministra de Educación, Marcela Cubillos; el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla; entre otros personajes que conforman la lista de adherentes.

¿Distanciamiento ideológico?

Pese a ser uno de los integrantes del grupo “Grandes Ex Ministros”, Rodrigo Hinzpeter no es uno de los miembros más activos en este exclusivo WhatsApp. Tampoco es un comentarista recurrente y no es primera vez que se resta de participar en cartas de este tipo. Hace unos meses, con un “no, gracias”, declinó firmar un texto que aludía al estallido social que fue publicado en El Mercurio el 23 de noviembre pasado.

Cercanos afirman que el extitular de Interior no estuvo de acuerdo con los argumentos vertidos en esa misiva; tal como volvió a ocurrir en esta oportunidad.

Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, señala que los firmantes que adhirieron al texto “son personas que ya no tienen un rol protagónico dentro del Gobierno. Están más en una segunda línea“, mientras que, aquellos como Rodrigo Hinzpeter, tienen roles protagónicos, y por ende, tomaron distancia, pero más que un “distanciamiento ideológico, decidieron distanciarse del conflicto que podía ocasionar con las autoridades”.

Según el abogado, la respuesta del exministro sería similar a la nueva actitud que ha adoptado el Gobierno. “A partir de la crisis de octubre, han tenido un carácter dubitativo frente al conflicto. Han estado permanentemente esquivándolo”, apunta.

“Quizás en otros momentos, con un Gobierno fuerte, con mayor aprobación y ministros más empoderados, el comportamiento hubiese sido distinto. Más allá de un distanciamiento humano, es un distanciamiento de conflicto. Existe un temor a lo que pueda decir la prensa, los medios y las redes sociales; a la evaluación que generan estos actores”, detalla Arellano.

Pero el analista político, Axel Callís, la redacción y publicación de este tipo de cartas podría ser prematura. “La pandemia está en desarrollo y Mañalich es, como se dice coloquialmente, una papa caliente. Es temprano para adhesiones que van a quedar en la historia. Todo el mundo está esperando el desenlace de la pandemia y la gente de su sector, esperando que decante”, detalla y añade que “Mañalich se transformó en un amigo incómodo para mucha gente y yo creo que el Gobierno, con el tiempo, va a ir tratando de tomar distancia”.

Hinzpeter en el mundo privado

Rodrigo Hinzpeter es en la actualidad parte del directorio de Quiñenco, holding presidido por Andrónico Luksic. Esa sería, para algunos, otra de las posibles razones de su lejanía con algunos ex compañeros de trabajo y del oficialismo.

“Yo creo que el estar en el mundo privado, le da una proyección de mirar el mundo de una forma diferente a cuando uno está atrincherado en el partido. Cuando uno sale de La Moneda, ve el mundo completamente distinto, más objetivamente; porque trabajar dentro de un partido, en el Congreso, o La Moneda, te genera una burbuja homogénea de pensamiento”, apunta Axel Callís, quien cree que “más que alejamiento, es mirar el mundo de forma más objetiva. Es una perspectiva más panorámica”.

Visión que podría explicar por qué tomó distancia del texto del oficialismo, que acusaba una “descalificación permanente, sin lógica ni medida”, que, según los firmantes, “se ha instalado, destruyendo día a día nuestra sociedad, causando tanto o más daño que el virus. Se trata de una verdadera pandemia social que tiene agónico a nuestro país”.

Un texto controversial que va en defensa de uno de los personajes más cuestionados durante la crisis sanitaria; y que pese a ello, llena de elogios al exministro. Para el analista político, Tomás Duval, el objetivo del texto se basaría en los logros previos que habría tenido el ex jefe del Minsal: “El ministro Mañalich tuvo durante el comienzo de la pandemia, y durante mucho tiempo una gestión que, a ojos de la opinión pública, aparecía como positiva. Eso le permitió incluso al Presidente Piñera recuperar un apoyo político que había perdido en las encuestas. Hubo un avance, una recuperación. Eso ilustra que su gestión tuvo al menos un efecto: recuperar un electorado que se había perdido para el Gobierno. Yo creo que ahí está el origen de la carta”.

Una evaluación positiva que la emergencia sanitaria no solo puso en duda, sino que derrumbó. Todos los científicos y especialistas médicos coinciden en que la estrategia implementada durante la gestión de Mañalich en el gabinete es un fracaso y las actuales cifras de muertos y contagiados así lo demuestran. De eso no cabe duda.

El ex jefe del Interior no estuvo disponible para comentar respecto al supuesto distanciamiento del ejecutivo, pero cercanos aseguran que le pareció fuera de lugar hacer una crítica a la oposición, en lugar de a la gestión del gobierno en medio de la pandemia, que ficha entre sus fallecidos a Carlos Hinzpeter, papá del exministro. Por su parte, Juanita Vial, su actual pareja fue más tajante y clara. Señaló que “nadie en su sano juicio puede firmar el apoyo a Jaime Mañalich”.