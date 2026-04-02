El nuevo giro en el caso Rojas Vade: Casi mil conexiones telefónicas, cámaras y cuentas bancarias bajo la lupa

Nuevas diligencias incorporadas a la investigación pusieron el foco en la actividad del celular del exconvencional, el análisis de registros audiovisuales y el levantamiento de sus movimientos bancarios. Los antecedentes, revelados por Bío Bío Investiga, refuerzan el peso de peritajes clave en una causa que todavía no cierra una hipótesis definitiva.

La investigación por lo ocurrido al exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade sumó nuevas diligencias que reordenaron el caso y estrecharon la revisión sobre sus movimientos previos a ser hallado herido junto a la Ruta 78.

Entre los antecedentes que hoy están bajo análisis figuran el tráfico de su teléfono, registros de cámaras de seguridad y el levantamiento de sus cuentas bancarias.

Casi mil rastros en el celular y nuevas piezas bajo revisión

Después de semanas marcadas por versiones cruzadas y diligencias abiertas, la causa comenzó a concentrarse en rastros más difíciles de eludir: señales telefónicas, imágenes, compras y coordenadas de tiempo.

Uno de esos rastros aparece en un informe de actividad móvil incorporado al expediente. Según publicó Radio Bío Bío, el documento reúne 995 registros asociados al celular de Rojas Vade entre el 1 y el 12 de marzo.

No se trata de una localización exacta, pero sí de una huella técnica capaz de mostrar dónde estuvo activo el aparato y qué zonas se repiten en la secuencia previa al hallazgo.

Ahí aparece uno de los primeros elementos sensibles. Siempre de acuerdo con ese reportaje, la actividad del teléfono se concentró principalmente en Pomaire, en el entorno de la botillería donde fue visto antes del incidente y en la autopista donde apareció.

El margen de desplazamiento que dibuja ese mapa es más estrecho que el de algunas hipótesis que circularon en los primeros días.

La revisión tampoco se agotó en el celular. Los investigadores cruzan ahora esos datos con cámaras de seguridad y otros registros que buscan ordenar la cronología completa de esa noche. La lógica cambió: menos reconstrucción a partir de relatos y más contraste entre evidencia técnica, tiempos y movimientos verificables.

A esa nueva capa se sumó además el frente financiero. La fiscalía obtuvo autorización judicial para levantar el secreto bancario del exconvencional, una medida que permite revisar pagos, compras y movimientos que puedan aportar a la reconstrucción de las horas previas y posteriores al episodio.

¿Qué podría aclarar el levantamiento del secreto bancario?

Ese punto no es accesorio. Una de las preguntas que sigue abierta en la causa apunta al origen de las amarras plásticas con las que fue encontrado. La revisión bancaria podría ayudar a aclarar si existieron compras vinculadas a elementos que luego aparecieron en el sitio del suceso.

Mientras tanto, hay otras piezas que todavía esperan resultado. Entre ellas figuran los análisis a los rayados detectados en sus brazos y al lápiz hallado dentro del vehículo en que se desplazaba. Son antecedentes que, por separado, pueden parecer menores, pero que en una indagatoria aún sin hipótesis cerrada pueden alterar la lectura completa del caso.

Por ahora, el Ministerio Público no ha comunicado una conclusión definitiva. Pero el expediente ya empieza a mostrar otra cosa: una investigación menos apoyada en versiones preliminares y más concentrada en huellas técnicas, cruces objetivos y elementos concretos que podrían inclinar el caso en una dirección más clara.