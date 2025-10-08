País teletón

Anuncian gira de la Teletón 2025: Conoce artistas, fechas, locaciones y horarios

Por CNN Chile

08.10.2025 / 11:49

{alt}

La gira de la Teletón recorrerá distintas zonas del país con el objetivo de generar expectación para la campaña solidaria que se realizará el 28 y 29 de noviembre.

La Teletón confirmó las fechas, recorridos y la cartelera de su gira nacional 2025. La parrilla de artistas es diversa e incluye nombres como Polimá Westcoast, La Combo Tortuga, Zúmbale Primo, entre otros.

La gira se realizará entre el 4 y el 22 de noviembre, recorriendo distintas zonas del país con el objetivo de generar expectación para la campaña solidaria que se llevará a cabo los días 28 y 29 del mismo mes, en beneficio de más de 32 mil familias que reciben rehabilitación en los institutos Teletón, desde Arica hasta Aysén.

El recorrido contemplará dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur. Este año se incorporan las ciudades de Ovalle, Curicó y Castro, las cuales no solían formar parte del recorrido principal. La medida busca fomentar la descentralización y fortalecer el vínculo con las comunidades regionales.

La gira contará con la participación de embajadores de la cruzada solidaria. Entre los primeros confirmados figuran Millaray Viera, Juan Pablo Queraltó, José Miguel Viñuela y Eduardo Fuentes, entre otros.

Lee también: Alan García será el embajador de la Teletón 2025: “He aprendido que no me puedo rendir”

Además, influencers se sumarán a las transmisiones digitales, acompañando el recorrido en terreno. Entre ellos destacan Tati Fernández, Carlos Meneses, Gastón Guerrero (Julitroz), Scarlette Gálvez (Eskarcita) y Mike Milfort, y más.

Gira de la Teletón 2025 incluye regreso del Tren

Uno de los hitos más importantes del recorrido 2025 será el regreso del Tren en Gira Teletón, gracias al apoyo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

El tren trasladará a la comitiva de artistas, animadores e influencers desde Estación Central hasta la Región de Los Lagos, para luego continuar el viaje en bus y transbordadores hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

El gerente general de EFE, José Solorza, destacó el regreso del tren: “Es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad.

Bloque infantil

  • Pulentos: presente en todo el tramo norte
  • Sinergia Kids con la Tía Pucherito: desde Curicó hasta Temuco (zona sur)
  • El Mundo de Christell: en Valdivia y Castro

Artistas confirmados por tramos

  • Polimá Westcoast: Arica, Iquique y Antofagasta
  • Zúmbale Primo: todo el tramo norte
  • Paula Rivas: Curicó y Concepción
  • Tomo como Rey: Valdivia y Castro
  • La Combo Tortuga: Curicó, Concepción y Temuco
  • King Savagge: Valdivia y Castro
Zúmbale Primo Fotografía por Teletón

Zúmbale Primo Fotografía por Teletón

Calendario de la Gira Teletón 2025

Zona Norte

  • Arica: Martes 4 de noviembre / 18:00 hrs / Explanada General San Martín, a los pies del Morro.
  • Iquique: Miércoles 5 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza 21 de Mayo.
  • Antofagasta: Jueves 6 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza Colón.
  • Copiapó: Viernes 7 de noviembre / 18:00 hrs / Exterior de la Municipalidad, por calle Los Concejales.
  • Ovalle: Sábado 8 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza de Armas.

Zona Sur

  • Curicó: Martes 18 de noviembre / 18:00 hrs / Medialuna de Curicó.
  • Concepción: Miércoles 19 de noviembre / 18:00 hrs / Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.
  • Temuco: Jueves 20 de noviembre / 18:00 hrs / Explanada interior del Parque Urbano Isla Cautín.
  • Valdivia: Viernes 21 de noviembre / 18:00 hrs / Paseo Costanera (Ex Helipuerto).
  • Castro: Sábado 22 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza de Armas.

Además, la gira incluirá activaciones artísticas en comunas que tradicionalmente realizan actividades solidarias locales:

  • Rengo: 18 de noviembre.
  • Lautaro: 20 de noviembre.
  • Máfil: 21 de noviembre.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Teletón Chile (@teleton_chile)

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Teletón Chile (@teleton_chile)

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Desbaratan a banda que proveía productos falsificados a toldos azules del Barrio Meiggs: Hay seis detenidos
Anuncian gira de la Teletón 2025: Conoce artistas, fechas, locaciones y horarios
Tribunal reabre investigación contra Daniel Jadue en caso Farmacias Populares y suspende la preparación de su juicio oral
Walter Montillo revela algunos de los invitados bomba que podrían asistir a su despedida en el Estadio Nacional
Experta analiza el IPC de septiembre: "Está súper alineado con lo esperado por el mercado"
Presidente de la ANEF arremete contra Kast por auditoría "escritorio por escritorio": "Ningunea a los funcionarios públicos"