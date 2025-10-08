Anuncian gira de la Teletón 2025: Conoce artistas, fechas, locaciones y horarios

La gira de la Teletón recorrerá distintas zonas del país con el objetivo de generar expectación para la campaña solidaria que se realizará el 28 y 29 de noviembre.

La Teletón confirmó las fechas, recorridos y la cartelera de su gira nacional 2025. La parrilla de artistas es diversa e incluye nombres como Polimá Westcoast, La Combo Tortuga, Zúmbale Primo, entre otros.

La gira se realizará entre el 4 y el 22 de noviembre, recorriendo distintas zonas del país con el objetivo de generar expectación para la campaña solidaria que se llevará a cabo los días 28 y 29 del mismo mes, en beneficio de más de 32 mil familias que reciben rehabilitación en los institutos Teletón, desde Arica hasta Aysén.

El recorrido contemplará dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur. Este año se incorporan las ciudades de Ovalle, Curicó y Castro, las cuales no solían formar parte del recorrido principal. La medida busca fomentar la descentralización y fortalecer el vínculo con las comunidades regionales.

La gira contará con la participación de embajadores de la cruzada solidaria. Entre los primeros confirmados figuran Millaray Viera, Juan Pablo Queraltó, José Miguel Viñuela y Eduardo Fuentes, entre otros.

Además, influencers se sumarán a las transmisiones digitales, acompañando el recorrido en terreno. Entre ellos destacan Tati Fernández, Carlos Meneses, Gastón Guerrero (Julitroz), Scarlette Gálvez (Eskarcita) y Mike Milfort, y más.

Gira de la Teletón 2025 incluye regreso del Tren

Uno de los hitos más importantes del recorrido 2025 será el regreso del Tren en Gira Teletón, gracias al apoyo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

El tren trasladará a la comitiva de artistas, animadores e influencers desde Estación Central hasta la Región de Los Lagos, para luego continuar el viaje en bus y transbordadores hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.

El gerente general de EFE, José Solorza, destacó el regreso del tren: “Es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.

Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad.

Bloque infantil

Pulentos: presente en todo el tramo norte

Sinergia Kids con la Tía Pucherito: desde Curicó hasta Temuco (zona sur)

El Mundo de Christell: en Valdivia y Castro

Artistas confirmados por tramos

Polimá Westcoast: Arica, Iquique y Antofagasta

Zúmbale Primo: todo el tramo norte

Paula Rivas: Curicó y Concepción

Tomo como Rey: Valdivia y Castro

La Combo Tortuga: Curicó, Concepción y Temuco

King Savagge: Valdivia y Castro

Calendario de la Gira Teletón 2025

Zona Norte

Arica: Martes 4 de noviembre / 18:00 hrs / Explanada General San Martín, a los pies del Morro.

Martes 4 de noviembre / 18:00 hrs / Explanada General San Martín, a los pies del Morro. Iquique: Miércoles 5 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza 21 de Mayo.

Miércoles 5 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza 21 de Mayo. Antofagasta: Jueves 6 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza Colón.

Jueves 6 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza Colón. Copiapó: Viernes 7 de noviembre / 18:00 hrs / Exterior de la Municipalidad, por calle Los Concejales.

Viernes 7 de noviembre / 18:00 hrs / Exterior de la Municipalidad, por calle Los Concejales. Ovalle: Sábado 8 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza de Armas.

Zona Sur

Curicó: Martes 18 de noviembre / 18:00 hrs / Medialuna de Curicó.

Martes 18 de noviembre / 18:00 hrs / Medialuna de Curicó. Concepción: Miércoles 19 de noviembre / 18:00 hrs / Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz.

Miércoles 19 de noviembre / 18:00 hrs / Parque y Mirador Laguna Grande, San Pedro de La Paz. Temuco: Jueves 20 de noviembre / 18:00 hrs / Explanada interior del Parque Urbano Isla Cautín.

Jueves 20 de noviembre / 18:00 hrs / Explanada interior del Parque Urbano Isla Cautín. Valdivia: Viernes 21 de noviembre / 18:00 hrs / Paseo Costanera (Ex Helipuerto).

Viernes 21 de noviembre / 18:00 hrs / Paseo Costanera (Ex Helipuerto). Castro: Sábado 22 de noviembre / 18:00 hrs / Plaza de Armas.

Además, la gira incluirá activaciones artísticas en comunas que tradicionalmente realizan actividades solidarias locales:

Rengo: 18 de noviembre.

Lautaro: 20 de noviembre.

Máfil: 21 de noviembre.

