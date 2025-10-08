Anuncian gira de la Teletón 2025: Conoce artistas, fechas, locaciones y horarios

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
La gira de la Teletón recorrerá distintas zonas del país con el objetivo de generar expectación para la campaña solidaria que se realizará el 28 y 29 de noviembre.
La Teletón confirmó las fechas, recorridos y la cartelera de su gira nacional 2025. La parrilla de artistas es diversa e incluye nombres como Polimá Westcoast, La Combo Tortuga, Zúmbale Primo, entre otros.
La gira se realizará entre el 4 y el 22 de noviembre, recorriendo distintas zonas del país con el objetivo de generar expectación para la campaña solidaria que se llevará a cabo los días 28 y 29 del mismo mes, en beneficio de más de 32 mil familias que reciben rehabilitación en los institutos Teletón, desde Arica hasta Aysén.
El recorrido contemplará dos tramos: del 4 al 8 de noviembre en la zona norte, y del 18 al 22 de noviembre en el sur. Este año se incorporan las ciudades de Ovalle, Curicó y Castro, las cuales no solían formar parte del recorrido principal. La medida busca fomentar la descentralización y fortalecer el vínculo con las comunidades regionales.
La gira contará con la participación de embajadores de la cruzada solidaria. Entre los primeros confirmados figuran Millaray Viera, Juan Pablo Queraltó, José Miguel Viñuela y Eduardo Fuentes, entre otros.
Lee también: Alan García será el embajador de la Teletón 2025: “He aprendido que no me puedo rendir”
Además, influencers se sumarán a las transmisiones digitales, acompañando el recorrido en terreno. Entre ellos destacan Tati Fernández, Carlos Meneses, Gastón Guerrero (Julitroz), Scarlette Gálvez (Eskarcita) y Mike Milfort, y más.
Uno de los hitos más importantes del recorrido 2025 será el regreso del Tren en Gira Teletón, gracias al apoyo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
El tren trasladará a la comitiva de artistas, animadores e influencers desde Estación Central hasta la Región de Los Lagos, para luego continuar el viaje en bus y transbordadores hacia Castro, en Chiloé, donde por primera vez se realizará el cierre de la gira.
El gerente general de EFE, José Solorza, destacó el regreso del tren: “Es un orgullo ser parte de este hito solidario que une a Chile desde hace más de cuatro décadas. Después de siete años, la Gira Sur vuelve a realizarse en tren y, por primera vez en 30 años, la comitiva llegará hasta la Región de Los Lagos. Nuestro compromiso es aportar con la experiencia y seguridad de nuestros trenes para que esta gira tenga un recorrido eficiente, seguro y lleno de emoción”.
Todos los espectáculos comenzarán a las 18:00 horas y serán abiertos a toda la comunidad.
Bloque infantil
Artistas confirmados por tramos
Calendario de la Gira Teletón 2025
Zona Norte
Zona Sur
Además, la gira incluirá activaciones artísticas en comunas que tradicionalmente realizan actividades solidarias locales:
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.