Son las seis de la tarde y el dueño de un gimnasio ubicado en la comuna de La Pintana abre sus puertas, pese a la cuarentena impuesta en la comuna y al riesgo de contagio de coronavirus.

Por un acceso pequeño comienzan a ingresar los clientes. Algunos en bicicleta, otros a pie. Se reúnen en las afueras y hacen vida social como si nada pasara. Ninguno de los asistentes al recinto porta mascarilla.

Durante varios días un equipo de CHV Noticias observó sus movimientos. Abren de lunes a sábado entre las 17:30 y 20:00 horas. A cada clase asisten entre cinco y 10 personas, quienes desafían no sólo a la autoridad sanitaria, que prohibió el funcionamiento de estos recintos, sino también a su salud y a sus propias vidas.

Adrián Pinto León, es el dueño de Matakuribox y el responsable de esta falta, la que incluso tipifica como delito al tratarse de un estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.

Pese a la gravedad de la actividad que realizan en el establecimiento, el caso no llegó a la justicia. El equipo de CHV Noticias no sólo dio aviso a Carabineros, sino que además se coordinó una fiscalización con la 41 comisaría de La Pintana, la que no llegó a término.

Por seguridad el equipo no pudo hacer seguimiento, sin embargo, consultó a la autoridad encargada de poner fin a este tipo de actividades que ponen en riesgo no sólo su vida, sino también la del resto.

Katherine Martorell, subsecretaría de Prevención del Delito, señaló que “no vamos a tolerar ni funcionamientos clandestinos ni que obliguen a trabajar a trabajadores que no son esenciales”.

En tanto, la seremi de Salud, Paula Labra, indica que “todos aquellos que no sean esenciales y que fiscalicemos y encontremos que están abiertos a público, se exponen a multas que pueden llegar hasta las mil UTM, es decir, los $50 millones”.

Habrá que mejorar las fiscalizaciones entonces, porque el aumento de contagios no da tregua y los responsables que evaden la ley a escondidas son parte importante. Como en este caso, un gimnasio clandestino que pese a ser denunciado, probablemente continuará funcionando ilegalmente este lunes.