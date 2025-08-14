Gendarmería remueve al director de Atacama y designa nueva jefatura en Coquimbo tras liberación errónea de dos reos

La Fiscalía abrió investigaciones penales, mientras el Ministerio de Justicia responsabilizó directamente a la institución. El caso se suma al reciente escándalo por la liberación del presunto sicario del “Rey de Meiggs”, quien aún permanece prófugo.

La liberación errónea de dos internos desde los penales de Copiapó y La Serena sigue generando repercusiones dentro del sistema penitenciario chileno.

Gendarmería confirmó este jueves la remoción del director regional de Atacama, junto con la suspensión de los funcionarios responsables de los errores administrativos que permitieron la excarcelación de los reclusos, quienes aún tenían causas pendientes.

Fallos administrativos que costaron libertades

Uno de los casos involucró a Marco Antonio Flores Bustos, interno del penal de Copiapó, quien salió en libertad tras cumplir una condena por robo, sin que se hiciera efectiva una segunda pena de 541 días por receptación de vehículo motorizado.

Luego de que se detectara la falla, fue recapturado.

En paralelo, en la cárcel de Huachalalume en La Serena, Luis Alejandro Salinas Leiva fue excarcelado pese a estar bajo prisión preventiva por delitos como microtráfico, tenencia de municiones y uso de celular en el penal. Al igual que en el caso anterior, el procedimiento de control falló.

Medidas urgentes tras el escándalo

Ante estos hechos, el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció medidas inmediatas.

“Se trata de deficiencias graves en la tramitación de libertades, lo que derivó en que personas con causas pendientes fueran indebidamente liberadas”, declaró.

Pérez informó que se abrieron sumarios administrativos, se notificó al Ministerio Público y se designó una nueva jefatura subrogante en Coquimbo, tras el retiro del anterior mando regional.

Una nueva polémica que golpea a Gendarmería

Estos casos se conocen poco después de la polémica por la liberación de Alberto Carlos Mejía, el presunto sicario vinculado al asesinato del empresario conocido como el “Rey de Meiggs”, quien sigue prófugo.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, apuntó directamente a Gendarmería como responsable de la omisión en el caso de Copiapó.

“El interno debía seguir cumpliendo condena, pero la institución no detectó la segunda sentencia. Es un error que no puede repetirse”, dijo tajante.