Gendarmería remueve a jefe de cárcel de La Serena tras episodio de homicidio con canibalismo

La medida fue informada al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, en un contexto de preocupación por la violencia intrapenitenciaria, mientras la institución anunció el reforzamiento de sus planes de control y supervisión de jefaturas.

El episodio de extrema violencia ocurrido el pasado 8 de febrero en la cárcel de La Serena, que terminó con la muerte de un interno y derivó en un caso de canibalismo, motivó la salida del jefe de Gendarmería del establecimiento penitenciario.

Así lo confirmó el director nacional de la institución, Rubén Pérez, quien explicó que la decisión se adoptó tras constatar deficiencias graves en el control interno del recinto.

Según detalló la autoridad, el llamado a retiro fue comunicado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y responde a la falta de supervisión en labores esenciales del régimen penitenciario.

A juicio de la institución, estas falencias habrían generado condiciones que facilitaron agresiones de alta gravedad, tanto contra funcionarios como contra personas privadas de libertad.

Pérez sostuvo que la evaluación interna concluyó que el liderazgo del penal no logró anticipar ni contener situaciones críticas, lo que terminó con el fallecimiento de un interno condenado, recogió La Tercera.

El caso reabrió el debate sobre los niveles de violencia al interior de las cárceles del país y el rol de las jefaturas en la prevención de estos hechos.

En ese contexto, el director nacional de Gendarmería entregó cifras sobre la evolución de la violencia intrapenitenciaria. En lo que va de 2026, siete personas han muerto en recintos carcelarios.

No obstante, destacó que durante 2025 se logró una reducción significativa de fallecimientos por agresiones, luego de la implementación de un plan especial de intervención en las unidades más complejas del sistema.

De acuerdo con Pérez, dicho plan permitió disminuir las muertes por agresiones desde 48 casos registrados en 2024 a 27 en 2025.

A raíz de estos resultados, la autoridad anunció que la estrategia será fortalecida, con un foco prioritario en la evaluación del desempeño y liderazgo de las jefaturas penitenciarias.

“En el escenario actual, marcado por altas exigencias en materia de seguridad pública, no podemos fallar en el control y conducción de nuestras unidades”, afirmó, subrayando que el reforzamiento del liderazgo interno será clave para evitar nuevos episodios de violencia extrema.