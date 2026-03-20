Gendarmería notifica a ministra Paola Plaza postulación a libertad condicional de tres ex agentes del régimen en Punta Peuco

El Centro de Cumplimiento Penitenciario de Tiltil despachó los oficios a la Corte de Apelaciones de Santiago de cara al proceso del primer semestre de 2026. Entre los postulantes figuran ex miembros de la CNI y el Ejército condenados por la desaparición de frentistas en 1987 y el secuestro del químico Eugenio Berríos.

Durante la jornada del 16 de marzo de 2026, Gendarmería de Chile remitió una serie de oficios a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, para comunicar formalmente la postulación al beneficio de libertad condicional de tres internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (C.C.P.) Tiltil.

La documentación emanada desde el recinto se enmarca en el proceso de revisión del primer semestre de 2026.

La comunicación institucional se realizó dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4, inciso segundo, del Decreto Ley N° 321 de 1925. Asimismo, los oficios hacen expresa mención a la Ley N° 21.627, legislación reciente que modificó diversos cuerpos legales con el objetivo de establecer mayores exigencias para la obtención de la libertad condicional.

El prontuario de los postulantes

El primero de los internos individualizados en las notificaciones es Gonzalo Fernando Maass del Valle. De acuerdo con el documento, el reo de nacionalidad chilena registra postulaciones asociadas a dos causas: el Rol 39.122-C, donde figuran como víctimas Julián Peña Maltés y otros, y el Rol 39.122-B, por la víctima Felipe Rivera Gajardo. Maass del Valle, ex subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) adscrito a la Central Nacional de Informaciones (CNI), cumple condenas por su participación directa en crímenes de lesa humanidad.

Fue sentenciado a 10 años de cárcel por el secuestro calificado de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en septiembre de 1987, entre ellos el estudiante Julián Peña Maltés. Además, suma otra pena de 5 años por el homicidio calificado del dirigente comunista Felipe Rivera Gajardo en 1986, en el marco de las brutales represalias por el atentado a Augusto Pinochet.

Un segundo requerimiento corresponde a José Miguel Morales Morales, también de nacionalidad chilena. Su solicitud de libertad condicional se encuentra vinculada a la causa Rol 39.122-C, referida a la víctima Julián Peña Maltés y otros. Morales, conocido bajo el alias “El Negro”, también se desempeñó como subcomisario de la PDI asignado a la CNI, llegando a ser jefe de la agrupación operativa “Halcón 4”.

En 2017, la Corte Suprema confirmó su condena a 10 años y un día de presidio efectivo como coautor de los secuestros calificados de los cinco frentistas desaparecidos en 1987.

Finalmente, Gendarmería comunicó a la ministra Plaza la postulación de Jaime Fernando Torres Gacitúa. En su caso, la petición se enmarca en la causa Rol 7981, la cual consigna como víctima a Eugenio Berríos Sagredo. Torres Gacitúa, mayor en retiro del Ejército y ex agente de inteligencia, fue condenado a 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio como autor del delito de secuestro del ex químico de la DINA.

Berríos, pieza clave en la elaboración de gas sarín para la dictadura, apareció asesinado y semienterrado en Uruguay en 1995, con impactos de bala en el cráneo y tras un complejo operativo de encubrimiento militar binacional.