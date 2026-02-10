Gendarmería confirma muerte de funcionario tras incidente con arma de fuego en unidad de servicios especiales de Iquique

El efectivo de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios fue hallado con heridas de gravedad tras iniciar su jornada laboral en un recinto colindante a la cárcel local. Mientras el Ministerio Público lidera las diligencias, la institución activó protocolos de acompañamiento psicosocial para la familia y compañeros del uniformado.

A través de una declaración pública entregada cerca del mediodía de este martes, Gendarmería de Chile confirmó el deceso de un funcionario perteneciente a la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) de Iquique.

El uniformado fue encontrado con lesiones de extrema gravedad al interior de las dependencias institucionales, poco después de haberse presentado a cumplir su turno durante esta mañana.

Tras el hallazgo, el personal activó los protocolos de emergencia para trasladar al funcionario hasta el Hospital Regional de Iquique. Sin embargo, pese a las maniobras médicas realizadas en el centro asistencial, se constató su muerte debido a la severidad del impacto de bala recibido en el cuartel, el cual colinda con el recinto penitenciario de la ciudad.

Investigación bajo reserva

El caso quedó a cargo del Ministerio Público, organismo que instruyó la presencia de la Brigada de Homicidios de la PDI en el sitio del suceso. Las indagatorias buscan ratificar de manera científica la hipótesis preliminar de un disparo autoinfligido y descartar cualquier tipo de intervención externa en el hecho.

Desde la institución penitenciaria manifestaron su pesar, señalando que “se activó apoyo psicosocial y se dispusieron todas las medidas de acompañamiento necesarias” para la familia del fallecido. Asimismo, recalcaron su total disposición para colaborar con la Fiscalía en la entrega de antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias de la tragedia.