Gendarmería abre sumario por funcionarios que habrían ingresado ebrios a cárcel de Talca

La Dirección Regional del Maule inició una investigación administrativa contra dos uniformados por hechos ocurridos en abril de 2025. Ambos fueron reubicados mientras avanza el proceso interno.

Gendarmería de Chile instruyó un sumario administrativo contra dos funcionarios que habrían ingresado en presunto estado de ebriedad al Complejo Penitenciario de Talca, en un caso que quedó bajo investigación interna.

De acuerdo a lo informado por 24 horas, los hechos se remontan a abril de 2025 y el proceso se abrió tras recopilar antecedentes que apuntarían a conductas reiteradas incompatibles con la seguridad del recinto penal.

De acuerdo con lo señalado por Gendarmería, la indagatoria se originó a partir de información entregada por la Subdirección Operativa Nacional, la que incluía registros audiovisuales que darían cuenta de situaciones vinculadas al consumo de alcohol.

En ese contexto, también se conoció un video en el que se observaría a los funcionarios ingresando al recinto en aparentes malas condiciones. Uno de ellos, incluso, habría llegado conduciendo su propia camioneta.

Como medida administrativa mientras avanza el procedimiento, ambos funcionarios fueron reubicados en otras unidades penales de la jurisdicción.

En un comunicado, la institución recalcó que rechaza cualquier conducta que pueda poner en riesgo la seguridad penitenciaria. “Gendarmería de Chile rechaza cualquier tipo de conducta que pueda poner en peligro la seguridad penitenciaria”, señaló.

Por ahora, el caso sigue en etapa administrativa y será el sumario el que deberá determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.