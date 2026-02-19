País renca

Gasco reporta muerte de chofer del camión que explotó en Renca: Transportaba gas licuado desde Quintero

Por CNN Chile

19.02.2026 / 14:20

{alt}

Hasta el momento se reportan cuatro personas fallecidas y una decena de heridos debido al grave accidente ocurrido en horas de la mañana.

La tarde de este jueves, la empresa Gasco emitió un comunicado luego de que un camión de la empresa explotara en cercanías de la Ruta 5 con General Velásquez, en Renca.

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento se reportan cuatro personas fallecidas y una decena de heridos, encontrándose la gran mayoría en estado grave.

¿Qué dijeron desde Gasco sobre la explosión en Renca?

En la misiva, Gasco partió señalando que el accidente “involucró a un camión cisterna que transportaba gas licuado desde un terminal ubicado en Quintero hacia la Planta Maipú”.

“Por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo de GASCO GLP S.A. se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible (…)Entre las personas afectadas, se encuentra el conductor del camión, trabajador de GASCO, quien lamentablemente falleció“, agregaron.

En esta línea, detallaron que sus equipos acudieron hasta el lugar con el fin de “colaborar en el control de la emergencia. Junto con ello, estamos recabando todos los antecedentes del caso para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos”.

Finalmente, la compañía de gas lamentó “profundamente” este accidente, en especial por las personas fallecidas y lesionadas. “GASCO GLP S.A. seguirá comunicando y aportando toda la información pertinente a las autoridades, familias afectadas y a la comunidad”, cerraron.

DESTACAMOS

Tendencias ¿Cómo crear tu propia canción con Gemini? Revisa acá el paso a paso

LO ÚLTIMO

Cultura Gloria Estefan, Pet Shop Boys y Mon Laferte: ¿Candidatos para la Gaviota de Platino 2026?
Gaviota de Platino 2026: ¿Cuáles son los requisitos para llevarse el preciado galardón?
Muere a los 25 años el rapero Lil Poppa
Jaime Mulet oficiará a Contraloría por bono que elevó a 10 millones sueldo del Presidente Gabriel Boric
Gasco reporta muerte de chofer del camión que explotó en Renca: Transportaba gas licuado desde Quintero
DMC emite avisos: Precipitaciones en el norte, altas temperaturas en el centro y tormentas más al sur