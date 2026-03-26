Marca de gas licuado proyecta alza cercana al 10% en abril ante aumento del precio de los combustibles

La empresa Abastible confirmó que desde el 2 de abril se verá reflejada un alza en torno al 10% en el precio del gas licuado debido a aumentos del diésel y gasolinas.

Este jueves se llevó a cabo la fuerte alza en el precio de los combustibles, subiendo $372,2 el litro de gasolina de 93 octanos, $391,5 la de 97, $580,3 el diésel y $138,5 el kerosene. Las consecuencias de estas alzas ya se están viendo reflejadas en algunos productos, entre ellos, el gas licuado.

En este contexto, la empresa distribuidora de gas licuado, Abastible, anunció que desde el 2 de abril aumentarán en torno a un 10% el precio de sus productos, debido al alza de los combustibles provocada por la volatilidad internacional generada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Desde la empresa destacaron que el próximo incremento en el cobro del gas licuado es menor comparado con el del diésel: “El diésel ha registrado alzas del orden de 50% a 60%, mientras que las gasolinas han aumentado en torno a 30%, lo que contrasta con el incremento cercano al 10% proyectado para el gas licuado”.

En esa línea, recordaron la dependencia de Chile con Estados Unidos: “Chile es un país altamente dependiente del mercado internacional del gas licuado, importando cerca del 90% de su consumo, principalmente desde Estados Unidos”.

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“El conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en todos los combustibles, afectando cadenas logísticas y presionando los precios internacionales. Pese a ello, el gas licuado ha mostrado un comportamiento más estable en comparación con otros energéticos, tendencia que también se proyecta para Chile”, agregaron.

Por otra parte, para amortiguar esta alza en el precio del gas licuado, afirmaron que los usuarios pueden adquirir los galones con la modalidad “Al Paso”, la cual “permite retirar el cilindro directamente en el distribuidor, evitando el costo de despacho y generando un ahorro relevante de alrededor de $5.500“.

“Asimismo, la compañía cuenta con variados descuentos a través de diversos convenios con instituciones, además de beneficios disponibles mediante el pedido de gas vía WhatsApp, donde los clientes pueden acceder a rebajas en sus compras solo por el hecho de pedirlo a través de la aplicación”, informaron desde Abastible.