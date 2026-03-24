García Ruminot por alza de combustibles: “Uno tiene que hacer las discusiones con la verdad sobre la mesa”

El ministro José García Ruminot advirtió que el alza en los precios de los combustibles se reflejará en el IPC de los próximos meses, en medio de un contexto internacional incierto y decisiones que calificó como necesarias pese a su impacto.

Un aumento en la inflación durante los próximos meses es el escenario que proyecta el Ejecutivo tras el reciente encarecimiento de los combustibles. Así lo planteó el ministro secretario general de Gobierno, José García Ruminot, en una entrevista con Radio Duna, quien indicó que este efecto se hará visible especialmente en marzo y abril.

“Debiéramos tener en marzo y abril un IPC un poco más alto como consecuencia del aumento del precio de los combustibles”, señaló la autoridad, estimando que la variación podría situarse “alrededor de 1 punto más”.

El secretario de Estado enfatizó que este impacto debe ser parte central de la discusión pública. “Uno tiene que hacer las discusiones con la verdad sobre la mesa”, sostuvo, agregando que “la verdad es que debiéramos tener un incremento de la variación del Índice de Precios al Consumidor”.

Pese a reconocer las consecuencias en el costo de vida, el ministro defendió los cambios aplicados al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), asegurando que responden a una necesidad de resguardar la sostenibilidad fiscal.

“Se está haciendo lo que fiscalmente es lo más responsable”, afirmó.

En esa línea, admitió que las decisiones adoptadas no están exentas de costos para la ciudadanía. “Sabemos que es dura y difícil para las familias”, indicó, aunque recalcó la relevancia de mantener cuentas públicas equilibradas frente a la volatilidad del petróleo.

Respecto al avance de las iniciativas para amortiguar el impacto en la población, García Ruminot expresó optimismo sobre su tramitación. “No debiéramos tener mayores dificultades para aprobarlas, incluso con votos de la oposición”, dijo, manifestando su expectativa de que el proyecto sea despachado en el corto plazo.

Finalmente, el ministro puso el foco en el escenario internacional, marcado por tensiones en Medio Oriente, advirtiendo posibles efectos futuros. “Puede seguir subiendo, yo esperaría que no”, comentó sobre el precio del crudo, y alertó que un incremento sostenido podría traducirse en “una recesión mundial”.