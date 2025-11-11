Las conclusiones de Galilea (RN) tras el debate de ANATEL: “Evelyn Matthei está en mejor posición para ganar en una segunda vuelta”

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN) abordó en CNN Chile Radio el desempeño de su candidata en el Debate Presidencial ANATEL, insistiendo en que el electorado de oposición debe votar estratégicamente el domingo.

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, realizó su balance del último Debate Presidencial ANATEL hablando del desempeño de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En conversación con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que la exalcaldesa demostró la “voluntad” y el “carácter” necesarios para liderar un cambio de rumbo en el país, e instó a los votantes de oposición a ejercer un voto estratégico el próximo domingo.

Para Galilea, la clave de la elección se encuentra en el balotaje, razón por la cual la candidata de Chile Vamos buscó posicionarse como la alternativa más fuerte frente a un eventual enfrentamiento con la abanderada oficialista, Jeannette Jara. En este sentido, el senador señaló que Matthei es la persona que más asegura una victoria de la oposición en la segunda vuelta de diciembre.

“En esa segunda vuelta nadie está mejor posicionada que Evelyn Matthei para efectivamente imponerse, hacer un cambio de gobierno, un cambio político relevante y poder enredar al país, efectivamente, en políticas de seguridad, en políticas de salud, en políticas educacionales y de vivienda, que sean coherentes y que efectivamente le den respuestas al país”, afirmó el líder de RN.

¿Cómo evaluó el desempeño de los otros candidatos?

Respecto al resto de los aspirantes a La Moneda, Galilea se refirió a las estrategias que mostraron Jeannette Jara y José Antonio Kast en el crucial debate televisivo.

Sobre la candidata oficialista, el senador apuntó a un claro intento por desmarcarse de la actual administración. “Si es que quiso marcar algo en este último debate fue el distanciamiento del Gobierno, tal como dices tú en el tema de la toma de San Antonio. Ella le pide al Gobierno que tome medidas hoy, ahora, que no espere un nuevo Gobierno”, comentó. Sin embargo, se mostró escéptico ante la efectividad de esta maniobra: “Los chilenos no creo que cambien mucho su percepción de que ella es la continuidad de esta coalición de Gobierno, de cómo se han hecho las cosas estos cuatro años, y por lo tanto no creo que logre gran éxito en eso”.

En cuanto al abanderado del Partido Republicano, el presidente de RN fue más crítico, especialmente en el ámbito económico y valórico. Mencionó que Kast “volvió a marcar los puntos que son tradicionales de él, y también volvió a rehuir muchas de las preguntas que se le hacían, sobre todo en temas más bien de orden valórico, en lo que no parece sentirse nunca cómodo y prefiere evitar ese tipo de respuestas”.

La diferencia con Kast en el recorte del Estado

El senador también profundizó en la diferencia programática que existe entre la propuesta de Evelyn Matthei y la de José Antonio Kast respecto a la reducción del gasto fiscal y la eficiencia del Estado, marcando distancia con la cifra de $100 mil millones que plantea el candidato republicano.

“Nosotros consideramos que lo que está planteando José Antonio Kast no lo vemos posible ni siquiera recomendable en el corto plazo“, sentenció Galilea. El parlamentario indicó que si bien se deben hacer ajustes, estos deben ser medidos para no “terminar generando un daño en las expectativas económicas del país”.

El líder de RN enfatizó que en este tema, Matthei “vuelve a marcar una diferencia” con una postura más “coherente” y “razonable”, avalada por expertos. “Son muchos los especialistas de distintos colores políticos, incluso de izquierda, que dicen que lo ajustado, lo que se puede hacer en realidad, es lo que se está proponiendo hacer por parte de Evelyn Matthei y su equipo“, aseguró.

Un “giro positivo” más allá del domingo y el famoso “plan D”

Consultado sobre un posible “plan D” en caso de que Evelyn Matthei no pase a segunda vuelta, Rodrigo Galilea fue categórico al confirmar que apoyarán a cualquier candidato que se enfrente a la continuidad del Gobierno de turno.

“Nosotros vamos a apoyar sin ninguna duda a quien represente a la oposición a este gobierno y, por lo tanto, vamos a estar en la vereda contraria, por así decirlo, de la candidatura de Jeannette Jara en este caso. Vamos a apoyar a la candidatura de oposición”, concluyó el senador.

Finalmente, Galilea manifestó su esperanza de que en los pocos días que restan para la elección, los mensajes de Chile Vamos logren convencer al gran porcentaje de indecisos. “Lo que queremos, en palabras muy sencillas, es que el país salga de este pesimismo crónico, de este estado de no hacer bien las cosas y poder hacer un giro, un giro positivo, un giro esperanzador de la mano de Evelyn Matthei“, cerró.