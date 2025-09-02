País jeannette jara

Vocera de Jara acusa falta de transparencia en Kast por su plan de pensiones: “Está ocultando sus verdaderas intenciones”

La diputada Gael Yeomans cuestionó al candidato republicano por no entregar detalles de su propuesta en materia previsional y advirtió que podría implicar recortes en las pensiones.

La diputada del Frente Amplio y vocera del comando presidencial de Jeannette Jara, Gael Yeomans, lanzó duras críticas contra el abanderado republicano José Antonio Kast por la reserva con que ha tratado su propuesta en pensiones.

El candidato afirmó que no entregará detalles de cómo implementará su fórmula para evitar que el Gobierno actual “amarre recursos”.

Sin embargo, Yeomans sostuvo en entrevista con radio Universidad de Chile que “es un candidato que no es sincero. Está ocultando sus verdaderas intenciones, está ocultando lo que piensa hacer con las pensiones”.

La parlamentaria cuestionó además el origen del financiamiento: “¿De dónde va a salir el recorte de 6 mil millones de dólares que está prometiendo? No me cabe duda que si no quiere revelar sus reales propuestas, quizás van a venir recortes de las pensiones, y eso sería un retroceso en algo que se logró avanzar”.

En ese sentido, llamó a Kast a transparentar sus planes: “Es relevante poder llevar a que muestre sus reales intenciones al país, porque no puede ser que una candidatura presidencial se levante sobre la nula transparencia, la falta de información, la improvisación”.

Yeomans también acusó al republicano de difundir noticias falsas y de atacar sistemáticamente a candidatas mujeres.

“Hoy también vemos una campaña de fake news que sigue haciendo Kast. Primero atacó a Evelyn Matthei, y ahora está atacando a Jeannette Jara. Eso demuestra que se le suelta la cadena, ataca a mujeres, es intolerante con las que piensan distinto a él”, sentenció.

