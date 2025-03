Presidente Gabriel Boric nombra a Rafael Collado como subsecretario del Ministerio de Seguridad Pública

Collado, abogado de la Universidad de Chile y con una destacada trayectoria académica y profesional en Derecho Penal y Compliance, tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito legal y ha sido clave en la tramitación del nuevo Ministerio.

La noche de este jueves el Presidente Gabriel Boric nombró a Luis Cordero como ministro de Seguridad Pública.

En cadena nacional, el mandatario anunció que el otrora subsecretario será el encargado de liderar la nueva cartera, que fue promulgada el pasado 27 de enero.

“Para asumir este desafío he decidido nombrar como primer ministro de Seguridad en Chile a Luis Cordero, quien tiene probadas capacidades para poner en marcha un ministerio que será complejo, definiendo una política nacional de seguridad pública, continuado lo que hemos hecho hasta ahora, y coordinando el trabajo de instituciones como Carabineros, PDI, Gendarmería, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas. No me cabe duda que estará a la altura de este desafío histórico”, sostuvo.

El jefe de Estado además anunció que Rafael Collado será el subsecretario de la cartera. “Su solvencia técnica da garantías de una buena implementación”, añadió el mandatario.

¿Quién es Rafael Collado?

Collado es abogado de la Universidad de Chile, Máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, Candidato a Doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra. Además, es profesor en Derecho Penal y Compliance de las Universidades de Chile, Talca y Alberto Hurtado.

Actualmente, es jefe de División Jurídica del Ministerio del Interior y participó en todo el procedimiento de la tramitación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, según dio a conocer el Presidente Boric.

Rafael Collado tiene más de 20 años como abogado litigante en materias penales y asesor de empresas en materias de Compliance y autor del libro “Empresas Criminales” y de varios papers de carácter académico.