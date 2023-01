En medio de su participación en el encuentro de Juntas de Vecinos, Vivienda, Barrio y Ciudad de la Estación Mapocho, el presidente Gabriel Boric se refirió a la agenda de seguridad del Gobierno y reiteró su compromiso con escuchar todas las opiniones políticas.

“Espero que acá no todos sean partidarios del Gobierno, que, ojalá, no todos hayan votado Apruebo. Porque la mayoría de Chile hoy nos dio una lección que tenemos que recoger: la política no está escuchando a la ciudadanía. Y nos embarcamos en discusiones que parecieran ser lo más importante y se comen todo, y estamos todos pensando en cómo respondemos la cuña del otro. ¿Y qué están pensando los chilenos y chilenas? Necesitamos más organización popular“.

El mandatario, además, hizo un llamado a los partidos políticos de la oposición a retomar el diálogo. Esto, luego de que Chile Vamos se bajase de la Mesa Nacional de Seguridad, poniendo como condición a su retorno que el Ejecutivo se retracte de los indultos otorgados a 12 condenados tras el “estallido social”.

Al respecto, afirmó que “hoy día tenemos un debate que está centrado muy en la élite, respecto a si la derecha se sube o se baja de la agenda de seguridad. Pero al final se pierde de vista que lo que importan son ustedes, son los chilenos y chilenas que están viviendo con miedo en sus barrios”.

También llamó expresamente a la colaboración de la oposición: “Quiero hacer un llamado a que nos volvamos a sentar en la mesa para sacar la agenda para combatir la delincuencia todos juntos”.

Boric afirmó que el Gobierno presentó al Congreso un plan contra el crimen organizado que contempla a todas regiones, pues la delincuencia es de los problemas que comparten los distintos territorios.

