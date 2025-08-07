Boric en Congreso Jóvenes Futuro: “Manténganse rebeldes (...) para poder entrar (en política) se requiere también romper un poco"

Durante la apertura del Congreso el mandatario instó a las nuevas generaciones a desafiar las ideas heredadas, mantener una actitud crítica y aportar con una mirada renovadora al debate político nacional.

En la inauguración del Congreso Jóvenes Futuro, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a la juventud a mantener el pensamiento crítico y a no aceptar pasivamente los discursos establecidos.

Durante su intervención, el mandatario recordó sus inicios en la política y cómo ese camino lo condujo hasta el lugar que ocupa hoy.

“Les pido que mantengan la rebeldía, que cuestionen, que no crean todo lo que les dicen”, expresó Boric frente a decenas de estudiantes, subrayando que su propia generación ingresó a la política, precisamente desafiando a quienes los precedieron.

“Nosotros estamos en política porque, en un momento, decidimos cuestionar a la generación anterior. Hoy trabajamos con ellos, pero para poder entrar se requiere también romper un poco”, agregó, enfatizando la importancia de renovar el debate público con nuevas ideas y un impulso transformador.

El Congreso Jóvenes Futuro reúne a líderes juveniles de distintas regiones del país para reflexionar sobre el presente y el futuro de Chile, con énfasis en la participación cívica, la innovación y la sustentabilidad.