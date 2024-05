“Nos va a terminar pasando la cuenta como país”.

Con esas palabras el Presidente Gabriel Boric llamó a la ciudadanía y al mundo empresarial a reflexionar sobre las motivaciones y demandas ciudadanas que se hicieron durante el estallido social de 2019.

Fue en medio del Encuentro Anual de la Construcción 2024, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que el mandatario habló de distintos temas de interés ciudadano, como la aprobación de la Ley Corta de Isapres y las tesis “pesimistas” de los bancos sobre el crecimiento de la economía chilena.

Entre dichos temas, uno que decidió abordar fue la figura del estallido social, que, expresó, recientemente ha sido el foco de algunos sectores políticos para instalar una visión de que lo sucedido solo fue una crecida de violencia y delincuencia.

El mandatario expresó que es “importante” recordar el “malestar y las demandas que había detrás de las expresiones, movilización que hubo durante esa época”.

“Si no somos capaces de solucionar aquello, podremos postergarlo, se podrá meter debajo de la alfombra, pero finalmente la falta de cohesión social nos va a terminar pasando la cuenta como país”, advirtió.

El jefe de Estado afirmó estar comprometido a encauzar esas demandas, además de asegurar que en estos temas no se puede tomar atajo, pues “no hay soluciones fáciles”. “Yo estoy convencido de que tenemos potencial tremendo (…) y en la medida en que seamos capaces de distribuir de manera justa entre nuestro habitantes, no me cabe duda de que construiremos un país donde todos, independiente de la cuna en que nacemos, tengamos la oportunidad de ser felices”.

“Ojalá este ánimo llegue a la política, un sector donde nos ha faltado consenso“, finalizó.

Boric y la figura del estallido social

Estas palabras llegan apenas unas semanas después de que el Presidente se desmarcara del símbolo del perro matapacos -que se levantó como un icono durante el estallido social por sus ataques a funcionarios policiales-, y lo tachase de figura “burda y ofensiva”.

“Yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido la imagen burda del perro aquel, del perro matapacos, como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello”, fue lo que expresó en la oportunidad.

El mandatario apuntó a que la figura le parece “ofensiva, denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política”.