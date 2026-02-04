Futuro ministro descarta nuevo retiro previsional tras dichos de Jiles: “Esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas”

La diputada del PDG planteó nuevamente la idea de legislar un nuevo retiro para ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales.

Este martes, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, rechazó la idea de nuevos retiros de los fondos previsionales.

Los dichos de Ruminot se dan luego de que la diputada Pamela Jiles (PDG) planteara la idea de legislar un nuevo retiro para ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales.

El próximo ministro recordó los efectos de esta medida tras la pandemia. “Todos sabemos lo que significó en materia de disminución del ahorro nacional”, sostuvo.

“Sabemos también lo que eso significó en materia de inflación y que finalmente los propios trabajadores terminaron viéndose perjudicados por los retiros. Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas“, agregó.

El parlamentario dijo entender “la preocupación y el Gobierno hará los mayores esfuerzos para que tengamos una reconstrucción que sea lo más ágil y que sea lo más más completa posible. Las familias no van a quedar solas“.

“Vamos a agotar todos los esfuerzos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener una reconstrucción muy exitosa. Así que espero que no sea necesario tener que recurrir a los retiros de fondos provisionales porque como quedó demostrado finalmente no terminan siendo buenos ni para el país ni para los propios trabajadores“, finalizó.