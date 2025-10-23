Furgón escolar choca en Conchalí: Hay al menos cinco niños heridos

El furgón escolar habría chocado contra un árbol tras impactar a un vehículo que circulaba por el lugar, presumiblemente por una falla en los frenos.

La mañana de este jueves, un furgón escolar y un auto particular chocaron en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana, dejando un saldo de al menos cinco niños heridos.

Lo que se sabe del choque de furgón escolar en Conchalí

El hecho se produjo cerca de las 8:00 horas, cuando, según la información preliminar, cuando el furgón escolar impactó contra un árbol tras haber chocado previamente con un vehículo que circulaba por el lugar.

En conversación con T13, el conductor del furgón sostuvo que perdió el control del vehículo tras notar que los frenos no respondían. En ese momento vio acercarse el auto, lo golpeó y, para evitar un accidente de mayor gravedad, maniobró hasta terminar chocando contra un árbol.

Hay al menos cinco niños heridos, siendo una niña de seis años la más afectada. El teniente coronel Gabriel Villanueva, de Carabineros, informó que la menor “al parecer perdió una pieza dental“, detallando que los otros estudiantes ya fueron trasladados para verificar sus lesiones.

El hijo del conductor afirmó al citado medio que “lo importante son los niños, que están todos bien. Es súper impactante por lo que pasóen Recoleta (…). Nosotros viendo el choque el otro día con mi hermana nos pasamos la película de qué hubiera pasado si hubiese sido mi papá y ahora pasa esto”.

“Mi padre está con un golpe en el pecho, ahora está bien, mi mamá con un golpe en la cabeza, pero también está bien. Es súper impactante que pasen estas cosas, sobre todo por lo que pasó el otro día. Ahora no le funcionaron los frenos a mi padre y pasa esto, él lleva 40 años manejando”, agregó el joven visiblemente afectado.