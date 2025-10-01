Funcionario que arrancó oreja a alcalde de Melipeuco asegura que autoridad “piropeó” a su pareja antes del ataque

El imputado señaló que habría mordido a la autoridad comunal en "defensa propia", luego que lo encarara por un piropo a su pareja.

Fue el pasado 17 de septiembre que se produjo un llamativo incidente en el marco de una actividad institucional de la Municipalidad de Melipeuco en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En este contexto, se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre el caso que involucra al alcalde Alejandro Cuminao, quien terminó sin una oreja luego de una agresión.

El imputado por el hecho, José Zárate Urra, prestó declaración por la situación ante Carabineros. Su versión fue revelada por Radio Biobío, en la cual apunta a un eventual piropo que habría hecho el alcalde a su pareja.

Zárate declaró que Cuminao le habría dicho a su pareja que “te ves más linda que nunca“, lo que motivó la pelea inicial.

“Alrededor de las 21:24 horas aproximadamente, me percato que el alcalde comienza a tener una actitud insinuada con mi pareja Verónica. Se acercaba a ella cada vez que bailaban y le dijo al oído: ‘Te ves más linda que nunca'”, indicó a los funcionarios policiales.

Posteriormente, lo habría encarado en duros términos, tras lo cual asegura que el alcalde lo golpeó en el pómulo izquierdo “sin provocación alguna”.

“Al tratar de ponerme de pie, él se abalanzó sobre mí continuando con la agresión con golpes de puño dirigidos hacia mi rostro y cuerpo (…) En un momento de descuido me tomó el cuello con su mano izquierda, tratando de asfixiarme y a su vez golpeándome el rostro con su mano derecha”, remató.