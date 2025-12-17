Funcionario de la PDI permanece grave tras ser baleado en su casa en Pudahuel: Intentó repeler asalto

Los sujetos huyeron en un vehículo de alta gama tras el hecho.

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue baleado en su casa en Pudahuel (Región Metropolitana).

Los hechos ocurrieron a eso de las 4:20 horas de este miércoles, cuando el efectivo dormía junto a su esposa, un grupo de cerca de cinco sujetos irrumpió en su domicilio forzando los ingresos.

Tras ello, se produjo “un enfrentamiento con armas de fuego, el detective resulta herido y es trasladado por Carabineros hasta un centro existencial”, informó el prefecto inspector Marco Ramírez.

La víctima, que trabaja en la dotación del Departamento de Policía Internacional Aeropuerto, se mantiene internado en el Hospital del Trabajador y su diagnóstico está bajo reserva.

“La dinámica del delito es una entrada violenta, ocupan herramientas y fuerza para poder forzar en la puerta principal de la casa y luego huyen en un vehículo de alta gama de color blanco”, detalló Ramírez.

Los ladrones no lograron sustraer especies desde el domicilio y tras el ataque huyeron en un auto blanco marca Audi, el cual se presume habrían robado durante la misma noche en una casa en Vitacura.

La Brigada de Robos Suroriente de la PDI está a cargo de las diligencias investigativas para dar con los autores del hecho.