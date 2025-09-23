País temblor

Fuerte temblor frente a la costa de Valdivia se registró durante la madrugada de este martes

Por CNN Chile

23.09.2025 / 07:30

{alt}

El sismo ocurrió a las 00:36 horas a 136 kilómetros de Bahía Mansa.

Un fuerte temblor se registró durante la madrugada de este martes 23 de septiembre en el sur de Chile, y que se percibió en la Región de Los Ríos y en la Región de Los Lagos.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 00:36 horas, 136 kilómetros al oeste de Bahía Mansa.

El sismo tuvo una magnitud de 5,1 y una profundidad de 25 kilómetros.

Desde Senapred se informó que “se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

Se reportó que en Corral, La Unión y Valdivia tuvo una intensidad en la escala de Mercalli de III. Mientras tanto, en Bahía Mansa, se reportó que tuvo una intensidad IV.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Deportes Alexis Sánchez recibe carta de un viejo conocido: El FC Barcelona
Tarjetas Cencosud es condenada tras reportar por error a clientes en boletín comercial: Deberán pagar casi $7 millones en multa
Tras polémicos dichos de Trump: Esto es lo que las embarazadas deben saber sobre el paracetamol
OCDE prevé menor crecimiento en EE.UU. y China en 2026 pese a resiliencia de la economía mundial
Tráfico aéreo: Más de 19 millones de pasajeros fueron transportados entre enero y agosto de 2025
Padre golpea a su hijo de un año y a la madre en Cañete: Bebé está grave en Concepción