Fuerte temblor frente a la costa de Valdivia se registró durante la madrugada de este martes

El sismo ocurrió a las 00:36 horas a 136 kilómetros de Bahía Mansa.

Un fuerte temblor se registró durante la madrugada de este martes 23 de septiembre en el sur de Chile, y que se percibió en la Región de Los Ríos y en la Región de Los Lagos.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo ocurrió a las 00:36 horas, 136 kilómetros al oeste de Bahía Mansa.

El sismo tuvo una magnitud de 5,1 y una profundidad de 25 kilómetros.

Desde Senapred se informó que “se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

Se reportó que en Corral, La Unión y Valdivia tuvo una intensidad en la escala de Mercalli de III. Mientras tanto, en Bahía Mansa, se reportó que tuvo una intensidad IV.