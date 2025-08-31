Fuerte sismo se registró en la zona central durante la madrugada de este domingo

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 3,3 kilómetros al sur de la comuna de San Antonio.

Un sismo de magnitud 4,5 se percibió a las 04:42 horas de este domingo en la zona central del país, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 3,3 kilómetros al sur de la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso, con una profundidad de 45,7 kilómetros.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, el temblor se caracterizó por su prolongada duración, lo que generó preocupación entre los habitantes de distintas comunas.