Este lunes, el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, volvió a afirmar su inocencia en el caso por fraude al interior del Ejército. “Nunca he usado un peso del Ejército“, sostuvo.

Los dichos del exuniformado se dieron previo a la audiencia en la que el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidirá si él y su esposa, Ana María Pinochet, son culpables o inocentes del delito de lavado de activos.

¿Qué dijo Fuente-Alba?

A las afueras del tribunal, Fuente-Alba partió criticando al fiscal del caso. “El fiscal me acusa de que con $155 millones ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo, pero si yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe“, afirmó.

“Tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos, a los 21 años (…). Se decía que yo tenía 15 autos al mismo tiempo, ¿usted cree eso?, hasta cuándo las mentiras (…), nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio”, agregó.

¿De qué es acusado Fuente-Alba?

El Ministerio Público acusó al matrimonio de usar dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales. Por ello, piden 15 años de cárcel para Fuente-Alba y 10 años de presidio para Pinochet.

Durante el juicio se reveló cómo el ex comandante y su esposa habrían desviado grandes sumas de dinero a diferentes cuentas personales. Este dinero habría sido destinado a la compra de vehículos, pagos de pies para departamentos y viajes, entre otros usos.

“Si uno saca la cuenta de la cantidad de operaciones que se realizaron en efectivo, uno se da cuenta de que esta persona (Fuente-Alba) fue cada dos días al banco. Lo cual es algo absolutamente inusual”, dijo el fiscal centro norte, José Morales, durante los alegatos de clausura.