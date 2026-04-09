“Fue una batalla campal contra la ministra”: Subsecretario de Seguridad Pública denuncia violencia “absolutamente destemplada” y exige sanciones

La autoridad cuestionó la respuesta institucional tras la agresión a la ministra de Ciencias y planteó la necesidad de medidas firmes contra los responsables.

Como un hecho de alta gravedad calificó el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una actividad en la Universidad Austral de Chile, donde fue empujada y golpeada por un grupo de personas.

En entrevista con La Mañana de Agricultura, la autoridad sostuvo que lo ocurrido excede el marco de una manifestación. “Eso no fue una protesta, trataron de violentar un acto académico, trataron de entrar con una pancarta y luego, afuera, fue una batalla campal contra la ministra. Una violencia absolutamente destemplada”, afirmó.

En ese contexto, Jouannet describió el episodio como un escenario de extrema hostilidad. “Una agresividad que es propia de una guerra, de gente que lo único que quiere es dañar al otro. Había una rabia que de verdad es inentendible”, expresó.

El subsecretario también manifestó inquietud por la reacción de la casa de estudios frente a los hechos. “La universidad sacó una declaración, pero no ha hablado nada de querellarse. Es una cuestión que a mí, por lo menos, me llama la atención. Van a haber investigaciones y yo espero que esa investigación en la universidad sea seria”, señaló.

En relación con eventuales sanciones, enfatizó la necesidad de aplicar medidas estrictas contra quienes resulten responsables. “En definitiva, aquellas personas que sean responsables sean expulsadas de la universidad, eso no se puede permitir. Si uno deja esa puerta abierta, esa universidad va a tener serios problemas. Acá tiene que haber orden”, indicó.

Finalmente, reiteró su postura frente a este tipo de hechos, subrayando que no deben ser toleradas dentro de espacios educativos. “Aquellos elementos que generan violencia dentro de una universidad deben ser expulsados. Lo que no puede tolerarse es la violencia. Aquellas personas que generan esta violencia, que en definitiva son delincuentes, deben ser expulsadas de la universidad”, concluyó.