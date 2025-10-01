Franja electoral 2025: Así será la distribución del tiempo en pantalla que tendrá cada candidato y candidata

En el caso de la elección presidencial, a cada uno de los ocho candidatos le corresponderán 2 minutos con 30 segundos.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) publicó el reglamento y los detalles sobre la distribución del tiempo para la franja electoral de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

La franja será transmitida entre el 17 de octubre y el 13 de noviembre y constará de dos bloques horarios de 20 minutos cada uno, que se emitirán a las 12:40 y a las 20:40 horas, respectivamente.

El primero será para la elección parlamentaria y el segundo para la presidencial.

Así será la franja electoral 2025

El CNTV indicó que para el primer día de la transmisión, el horario de cada elección, el orden de aparición de los pactos y partidos en la elección parlamentaria y de las candidaturas presidenciales, se definirá a través de un sorteo público el próximo 10 de octubre a las 11:00.

El orden irá rotando diariamente, “de manera que quien abra la franja en un día, cerrará al siguiente, y así sucesivamente”.

Adicionalmente, TVN “actuará como canal cabeza de cadena de la transmisión simultánea, debiendo emitir el material que le entregue el CNTV poniendo su señal a disposición de todos los canales de televisión de libre recepción que operen en Chile, los cuales están obligados a transmitir la franja electoral”.

En tanto, los partidos y pactos políticos serán los responsables de los contenidos que difundan en su espacio en la franja.

Franja electoral: ¿Cómo se distribuirá el tiempo entre candidatos?

En el caso de la elección presidencial, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre todas las candidaturas. A cada uno le corresponderán 2 minutos con 30 segundos.

Mientras que para la elección parlamentaria, la ley estipula que a cada partido se le asignará un tiempo proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados.

Si una colectividad no participó de ese comicio, se le otorgará el mismo tiempo que la tienda que tenga menor votación. Esta norma se aplica también a las candidaturas independientes.

En tanto, el tiempo total asignado a cada partido será distribuido de acuerdo a lo que se estime internamente.