Franco Parisi pronostica que él disputará la segunda vuelta con Jeannette Jara: “No hay tanto voto de ultraderecha en Chile”

El fundador del Partido de la Gente afirmó que en Chile no existe un electorado amplio de extrema derecha y sostuvo que competiría en segunda vuelta con la candidata oficialista Jeannette Jara.

Con poco más de un mes para las elecciones presidenciales, Franco Parisi aseguró que el escenario electoral favorecerá su opción por sobre los candidatos de derecha más dura.

En conversación con Bío Bío Chile, el líder del Partido de la Gente planteó que “no hay tanto voto de ultraderecha en Chile”, desestimando que ese sector logre instalar a uno de sus postulantes en el balotaje.

En ese marco, proyectó que llegará a segunda vuelta junto a la abanderada oficialista: “Yo creo que sería Jeannette Jara, es lo más probable. Creo que Chile se va a dar cuenta de que el país no es ni facho ni comunacho”.

Parisi también sostuvo que los apoyos del electorado opositor están más dispersos que en el oficialismo y que su candidatura capitalizará el voto moderado.

“Piense que son tres candidatos de ultraderecha, me refiero a José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei. Ella ya es irrelevante porque está quinta”, señaló.

Además, insistió en que una eventual exclusión de su nombre en segunda vuelta sería negativa para el país: “Si nosotros no pasamos a segunda vuelta, creo que va a ser una muy mala noticia para Chile”.