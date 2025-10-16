Franco Parisi responde a Johannes Kaiser y califica de “llorón” al candidato libertario tras querella en su contra

Franco Parisi calificó a Johannes Kaiser de “llorón”. Todo luego de que el candidato del Partido de la Gente fuera querellado por su contra parte del Partido Nacional Libertario, por supuestas injurias.

“Claramente lo hizo un abogado de YouTube”

Parisi aseguró que no le preocupa la denuncia, afirmando que en todas sus campañas enfrenta acusaciones similares y que esta vez el documento “está mal redactado”.

Según reportó Bío bío, La disputa se originó cuando Parisi impulsó la llamada “Ley Kaiser”, que busca prohibir que los parlamentarios realicen campaña mientras reciben su dieta.

El economista cuestionó al diputado por usar recursos públicos durante su gira presidencial, conocida como “Ruta 4K”, lo que derivó en el enfrentamiento judicial. Kaiser, por su parte, decidió no responder públicamente, con el fin de no dar mayor visibilidad a su contendor en plena carrera presidencial.