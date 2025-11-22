Franco Parisi asegura que más del 75% de sus adherentes optaría por votar nulo o blanco en la segunda vuelta

Parisi señaló que el sondeo fue aplicado entre militantes y adherentes del PDG, y que confirma el distanciamiento de su electorado respecto de las dos candidaturas en competencia.

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, expuso este sábado los resultados de un estudio interno destinado a medir el comportamiento electoral de su base frente a la segunda vuelta presidencial, revelando que “más del 75% va por el nulo o blanco”.

Parisi señaló que el sondeo fue aplicado entre militantes y adherentes del PDG, y que confirma el distanciamiento de su electorado respecto de las dos candidaturas en competencia.

Según comentó a T13, dentro del 25% que sí optaría por una de las opciones en disputa “hay una leve ventaja de Kast con respecto a Jara en la distribución de los votos restantes”.

El economista también relacionó este escenario con la desconfianza hacia las mediciones de opinión pública: “siento que la manipulación que se dio por las encuestas caló hondo (…) se dieron cuenta que hay una manipulación por la izquierda y por la derecha“.

De acuerdo con su diagnóstico, “los datos indican que lo más probable es que gane Kast, pero nosotros vemos que la carrera se está haciendo un poquito más difícil para él”.

Respecto al trato hacia los votantes del PDG, Parisi adoptó un tono más crítico: “es generalizado en los fachos, los comunachos y en gran parte de la ley política en Chile, y es por eso nosotros vamos a seguir creciendo”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el partido busca posicionarse como un actor determinante en la relación entre el futuro gobierno y el Parlamento: “No nos tiene que ganar la ansiedad, porque lo que se nos viene ahora es muy importante ver cómo se va a plantear el próximo gobierno… vamos a ser el conector con tierra a través de nuestros diputados y nuestro partido”, indicó.