Parisi advierte a Kast: “Si apunta a la rebaja de beneficios sociales nos vamos a oponer”

El excandidato presidencial del PDG aseguró que coinciden con el presidente electo en temas de seguridad, pero adelantó que como bloque estarán resguardando los "intereses de la gente".

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió al triunfo de José Antonio Kast en el balotaje frente a Jeannette Jara. El economista había obtenido 19,7% de las preferencias en la primera vuelta, y si bien tras una consulta interna el PDG se decantó por anular el voto, los resultados darían cuenta de un traspaso principalmente al republicano.

“Uno podría decir que los votos del PDG se fueron a Kast. Pero también lo importante es que hay un sentimiento anticomunista muy fuerte, un miedo muy grande a eso que representaba Jara”, dijo Parisi a Cooperativa.

Además adelantó cuál podría ser el rol que juegue el partido que lidera, sobre todo al contar con 14 nuevos diputados.

En ese sentido, aseguró que como PDG estarán preocupados “de los intereses de la gente”.

“Nos interesan mucho los temas de seguridad como a Kast. Pero si se apunta a la rebaja a beneficios sociales nos vamos a oponer completamente”, afirmó.