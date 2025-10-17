Franco Acosta Cataldo: Las huellas internacionales del prófugo chileno detenido por el homicidio de un funcionario de la PDI

El delincuente chileno fue extraditado desde Paraguay tras cuatro años prófugo, para cumplir su condena por el homicidio de un funcionario de la PDI ocurrido en 2008.

Luego de cuatro años prófugo de la justicia chilena, Franco Acosta Cataldo retornó al país tras ser extraditado desde Paraguay. El delincuente, de nacionalidad chilena, se había fugado en 2021 desde un centro penitenciario mientras cumplía una condena de 18 años de cárcel por robo con homicidio en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), crimen ocurrido en 2008.

Antecedentes del delito

El delito por el cual fue condenado, cometido junto a un cómplice, tuvo como víctima al policía Marco Antonio Gaete Mena, quien se encontraba fuera de su turno de servicio desplazándose por la comuna de Puente Alto. Ambos sujetos lo abordaron e intimidaron con un arma de fuego, lo que provocó la reacción del funcionario, quien intentó extraer su arma de servicio, recibiendo varios disparos que le causaron la muerte.

Fuga de Chile y paso por dos países

Tras su condena en 2009, Acosta Cataldo logró escapar del centro penitenciario donde permanecía recluido y huyó hacia Bolivia por pasos no habilitados. En ese país fue detenido, pero nuevamente consiguió evadir a la policía, esta vez con destino a Paraguay, también ingresando de manera ilegal. Finalmente, fue capturado por las autoridades paraguayas por hurto agravado, lo que permitió gestionar su extradición a Chile para continuar con el cumplimiento de su condena.

En declaraciones a la prensa, Alex Varela Romero, subcomisario de Interpol Chile, destacó que la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre las oficinas regionales del organismo:

“La detención fue posible gracias a la colaboración entre todas las oficinas de Interpol de América del Sur, lo que permitió iniciar los trámites judiciales y diplomáticos para asegurar su extradición”, señaló.

Formalización y condena en Chile

Con su regreso al país, Franco Acosta Cataldo quedó a disposición de la justicia para reincorporarse al régimen penitenciario y cumplir la totalidad de la condena impuesta. La PDI confirmó que el individuo fue trasladado a un recinto penitenciario de alta seguridad.