El ex vocero de gobierno y precandidato presidencial, Francisco Vidal (PPD), afirmó que “sigue siendo bacheletista” a pesar del apoyo entregado por la ex presidenta a Paula Narváez (PS).

En entrevista con El Mercurio, el ex ministro sostuvo que “sigo siendo bacheletista y laguista, cada uno en su momento. Sigo siendo bacheletista por dos razones: porque la admiro en lo personal y es un ejemplo de liderazgo. Y segundo, me encantó su programa transformador”.

Asimismo, indicó que no se sintió dolido con el respaldo entregado por la ex mandataria a la precandidata presidencial del PS, pero que sí le causó sorpresa. “Me sorprendió porque creo que Bachelet trasciende en su capital político y su legado al Partido Socialista. Bachelet es mucho más que el Partido Socialista. Y, en consecuencia, con esa lógica, me hubiera gustado que el apoyo de Bachelet fuera al candidato de la oposición“, puntualizó.

“El bacheletismo es un fenómeno político, social y cultural, En todo caso, Paula Narváez es una gran candidata, pero falta mucha agua bajo el puente. ¡Mucha!“, agregó.

Vidal indicó que si gana en las elecciones internas del PPD, donde se enfrentará a Heraldo Muñoz y Jorge Tarud, le gustaría que “el próximo partido sea una consulta ciudadana entre Paula Narváez, que veo que no tiene competencia”.

“De tal manera de llegar a la primaria legal del 5 de julio con un nombre para competir con Ximena Rincón o Undurraga, con Maldonado o con Marco Enríquez, o con alguien de Ciudadanos“, añadió.