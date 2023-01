Durante la jornada de este domingo, se confirmó el fallecimiento del destacado biólogo y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020, Francisco Bozinovic.

La noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Ciencia, quienes a través de su cuenta de Twitter comunicaron: “Lamentamos el fallecimiento de Francisco Bozinovic, uno de los ecólogos más importantes de nuestro país, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020″.

Además, dieron a conocer que su velorio se llevará a cabo desde hoy “en el Parque del Recuerdo y el responso mañana a la 13:00 hrs. en el templo del Parque”.

Según recopiló Emol, el biólogo contribuyó a la mejora de la capacidad de predicción de respuestas de los organismos vivos a variaciones ambientales de origen natural y antrópico, como por ejemplo a las enfermedades emergentes, el clima y a la pérdida de hábitat.

Bozinovic fue doctor en Ciencias por la Universidad de Chile y tenía un posdoctorado en el Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Estados Unidos. Desde 1996 se desempeñó como académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y fue director del Departamento de Ecología de aquella casa de estudios. También fue miembro del Comité Científico del Centro UC of Applied Ecology and Sustainability (CAPES).