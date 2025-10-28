Formalizarán a cinco imputados por secuestro y muerte de Krishna Aguilera

Hasta el momento hay seis personas detenidas por el crimen de la joven de 19 años. Uno de ellos es Juan Beltrán, su expareja y quien fue formalizado previamente.

Para las 10:30 horas de este martes estaba programada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo la formalización de cinco imputados por el secuestro y muerte Krishna Aguilera.

La joven de 19 años permaneció desaparecida desde el pasado 4 de octubre y su familia apuntó a su expareja, Juan Beltrán, quien se mantiene detenido, pero que no será formalizado en esta oportunidad.

Las autoridades informaron que esta jornada pasarán a la audiencia de formalización los cinco individuos que fueron detenidos el fin de semana, y sobre quienes se solicitó ampliar la detención.

Asimismo, el Ministerio Público realizará una solicitud para reformalizar a Beltrán por el delito de secuestro con homicidio.

Los cinco aprehendidos serán formalizados por el mismo ilícito.

Cabe recordar que el cuerpo de Krishna Aguilera fue encontrado durante la madrugada del domingo recién pasado en Catemito, en la comuna de Calera de Tango, luego de 22 días de búsqueda.

Una de las tesis que se maneja es que los imputados se habrían concertado para cometer el delito, y que tendría vinculación con el crimen organizado.

Caso Krishna Aguilera: Las hipótesis que maneja la Fiscalía

Los persecutores manejan dos líneas de investigación.

La primera apunta a una represalia, luego de que Krishna Aguilera supuestamente entregara información a una banda rival, provocando una “quitada de droga” que afectó a Beltrán.

La segunda se relaciona con celos y conflictos sentimentales, debido a la relación previa entre la víctima y el principal imputado, y los celos de su actual pareja, una menor de 17 años que también fue detenida por el caso.

Uno de los testigos declaró que el plan original no era matar a la víctima, sino “darle un escarmiento”, pero la situación se habría “salido de control”.

La Fiscalía descartó la posibilidad de un accidente, ya que la coordinación de los implicados y la preparación del lugar donde fue enterrada Krishna Aguilera indican premeditación.